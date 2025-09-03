“Riteniamo fondamentale, per il futuro della nostra professione, non soccombere agli automatismi psicotici della catena distruttiva, opporsi e dire no” afferma la presidente dell’Ordine Enza Zarcone





L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana sostiene con forza la “Sumud Global Flotilla”, missione umanitaria internazionale in corso in questi giorni che, coinvolgendo imbarcazioni e attivisti di più di 44 paesi, ha il dichiarato obiettivo di rompere l’assedio di Gaza portando aiuti umanitari

“Come categoria professionale non possiamo non schierarci apertamente dalla parte di questa iniziativa non è soltanto perché la cura, la solidarietà, l’accoglienza sono le materie prime intrinseche alla nostra professione soprattutto per chi si trova in condizioni particolarmente svantaggiate – afferma la presidente dell’Ordine degli Psicologi di Sicilia Enza Zarcone. – Ma anche e soprattutto perché riteniamo fondamentale, per il futuro del senso della nostra professione, non soccombere agli automatismi psicotici della catena distruttiva, opporsi e dire no.”

“Da quasi due anni ormai, l’escalation del conflitto a Gaza ha raggiunto il suo punto terminale, lasciando completamente mano libera ai meccanismi automatici di distruttività psicotica. L’isolamento totale della popolazione civile palestinese è parte integrante del punto terminale di questo automatismo, di questa escalation: la crudeltà come strategia di punizione e di annientamento, fisico e psicologico – prosegue la Presidente. – Ci sono stati negli ultimi mesi dei tentativi di rompere questo isolamento, attraverso le azioni della Global Flotilla, che per altro da anni opera in tal senso. Navi civili di attivisti internazionali che cercano di portare aiuti umanitari alle popolazioni palestinesi. Sempre avversate dal governo israeliano, e in particolar modo negli ultimi mesi. Ad aprile una prima imbarcazione è stata attaccata con droni in acque internazionali, e quattro membri dell’equipaggio sono stati feriti. A maggio la Maddaleine è stata bloccata e i membri dell’equipaggio arrestati, stessa sorte a giugno per Handala. Nel frattempo, la situazione a Gaza è diventata sempre più insostenibile tra carestia e raid militari, fino ad arrivare alla soluzione finale appena lanciata. Una nuova operazione si sta muovendo in queste ore, la Sumud Global Flotilla. Sumud come perseveranza. Decine di imbarcazioni, attivisti da quaranta paesi, una rete di sostegno internazionale che dal basso si sta muovendo per organizzare gli aiuti, per raccoglierli e imbarcarli, per cercare di rompere l’assedio che il governo israeliano ha imposto al mondo e agli abitanti di Gaza. Con tutti i rischi che questo comporta.”

“Non soccombere alla rassegnazione e all’impotenza, soprattutto quando non c’è niente da fare, o così appare in certi frangenti della vita. Questo facciamo in piccolo ogni giorno nei nostri luoghi di lavoro, e questo facciamo, proviamo a fare, anche quando le scale di proporzione sono tutte sul sociale. Alimentare la fiammella del cambiamento possibile come pratica di salute mentale” conclude Enza Zarcone.





