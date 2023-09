PALERMO – Una grande quantità di presidi sanitari sono stati donati alla SAMOT da parte dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. “Aiuteranno ad aiutare”, commenta Valerio Martorana, capo ufficio stampa dell’Ordine che ha ritirato la targa di ringraziamento per la donazione a nome di S.A.R. il Principe Don Thorbjorn Paternò Castello, Gran Maestro dei Cavalieri di Malta OSJ – Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Una targa di ringraziamento è stata donata anche alla Gran Priore di Sicilia Natalina Romania: “L’iniziativa – spiega – nasce da S.A.R. il Principe Paternò Castello. Abbiamo scelto la SAMOT perché l’abbiamo ritenuta tra le più valide e più nobili realtà nate per garantire qualità di vita a chi ne percorre l’ultimo tratto”. Una donazione ben accolta dalla SAMOT che ha organizzato una cerimonia di ringraziamento nella sede operativa di Palermo ricevendo i rappresentanti dell’Ordine: “Siamo onorati di questa attenzione da parte dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. – commenta Tania Piccione, responsabile regionale della SAMOT – Ad oggi non è molto frequente ricevere donazioni a supporto di enti del terzo settore attivi nei processi assistenziali di cura dei malati fragili. Accogliamo dunque con molto piacere questa iniziativa di sostegno e auspichiamo rappresenti un primo passo per una collaborazione futura”.

Luogo: Palermo, viale liberta , 193, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.