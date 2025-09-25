L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia esprime vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione dell’EPAP, insediatosi lo scorso 22 settembre.

Alla guida dell’Ente è stato eletto all’unanimità il Geologo Carlo Cassaniti, professionista siciliano con una lunga esperienza istituzionale, già consigliere del CIG EPAP per due mandati e in passato componente e Vicepresidente del nostro Ordine regionale. Accanto a lui, nel ruolo di vicepresidente, è stato nominato il Dottore Agronomo Stefano Poeta, presidente uscente.





Particolare soddisfazione per la nostra comunità professionale arriva anche dall’elezione al Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) di due colleghi siciliani, Davide Siragusano e Antonio Alba, che porteranno la loro competenza e il loro impegno a servizio dell’Ente.

L’EPAP – Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – tutela oltre 34.000 professionisti italiani tra geologi, agronomi, chimici e attuari, garantendo la gestione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, la promozione del welfare e la valorizzazione delle professioni rappresentate. Il CIG, organo di indirizzo e vigilanza, ha il compito di definire gli orientamenti strategici e di assicurare un corretto funzionamento dell’Ente nell’interesse degli iscritti.

L’Ordine dei Geologi di Sicilia rinnova dunque gli auguri più sinceri a tutti i neoeletti, nella certezza che sapranno rappresentare con competenza e responsabilità le istanze della categoria e contribuire a rafforzare il ruolo di EPAP a livello nazionale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.