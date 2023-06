Ridere è donna. Soprattutto in estate. In particolare il venerdì sera. Con uno spettacolo con protagonista una “testarossa” che ha davvero qualcosa da dire e col potere del sorriso di chi è consapevole di essere un motore di battute.

L’attrice e cabarettista Loredana Scalia, recentemente esibitasi allo Zelig di Milano, è la protagonista solista di “Non sto zitta”, lo spettacolo scritto da Daniele Vespertino e in scena il 30 giugno alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.

La voglia di dire le cose come stanno è il filo conduttore di questo spettacolo. Un intreccio di monologhi che somiglia tanto a una conversazione col pubblico. Anzi: una chiacchierata tra amici ricca di risate.

L’attrice catanese si racconta attraverso degli aneddoti di vita vissuta: avventure sentimentali, rapporto matrimoniale, difficoltà giornaliere, differenze tra uomo e donna, sogni infranti e sogni realizzati. Questi sono alcuni degli ingredienti che Loredana tratterà sul palco, ricercando talvolta qualche spunto riflessivo che possa smuovere le coscienze, sempre con la comicità e la leggerezza che rende piacevole un comic live show.

“Non sto zitta” per Loredana Scalia «è lo spettacolo giusto per tutti coloro che hanno voglia di non restare zitti e hanno voglia di dire la loro al grido di “Un cià fazzu chiù!”, come da tormentone».

Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. Per prenotare: telefonare al 345 217 6618 o al 3397166425.

La stagione teatrale del Convento cabaret, diretta da Giovanna Carrozza, continuerà con nuovi appuntamenti. È in corso la costruzione della nuova stagione 2023-2024 con spettacoli teatrali e concerti. Gli interessati possono telefonare al 345 217 6618.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.