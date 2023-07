“L’ On. Lorenzo Cesa Segretario Nazionale dell’ Udc e Presidente della Delegazione Parlamentare Italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, sarà in Sicilia martedì 25 luglio impegnato in alcuni incontri istituzionali, nello specifico dalle 10.30 ad Agira in occasione delle celebrazioni dell’ 80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale, Cesa deporrà una corona di fiori anche presso il locale cimitero dei canadesi dove sono seppellite le spoglie di circa 490 giovani canadesi, nel pomeriggio alle ore 16,00 sarà a Niscemi per un incontro con l’ amministrazione locale presso il palazzo municipale.” Lo rende noto il Coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana.

L’assemblea parlamentare della NATO è un’organizzazione internazionale che svolge una funzione di raccordo fra l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord e i parlamenti nazionali dei paesi membri. L’assemblea è composta da 274 membri componenti dai parlamenti dei 31 Paesi membri della NATO.

