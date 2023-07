Sotto il sole cocente di queste giornate di caldo infernale del mese di luglio in Sicilia, i reparti dell’Ospedale di Petralia Sottana sono sprovvisti di aria condizionata.

Questa mattina hanno fatto visita al nosocomio della cittadina madonita i due esponenti di Italia Viva Sicilia Giandomenico Lo Pizzo Consigliere comunale del Comune di Gangi e Pino Lo Verde già Sindaco del Comune di Polizzi Generosa per sincerarsi del funzionamento dell’aria condizionata presso i reparti dell’Ospedale a seguito di segnalazioni di diversi cittadini madoniti.

Dall’Amministrazione dell’Ospedale è stato assicurato l’interessamento alla problematica e la totale attenzione verso i degenti da parte del personale sanitario soprattutto nelle ore più calde anche attraverso l’uso di ventilatori e la risoluzione del problema per la prossima settimana, sarebbe in dirittura di arrivo la macchina per il condizionamento.

“Il problema si è verificato anche l’anno scorso – denunciano i due esponenti politici – è inaccettabile che l’Ospedale di Petralia Sottana sia pedissequamente dimenticato dalla politica siciliana e che ogni problema venga affrontato solo in condizioni di emergenza/urgenza e non con una sana programmazione”.

Non c’è pace per le aree interne siciliane, non ci arrendiamo ad una sorte già scritta.

Giandomenico Lo Pizzo

Pino Lo Verde

