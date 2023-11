Un beneficio economico per le abitazioni in affitto sarà concesso alle famiglie residenti a

Priolo.

Le domande dovranno essere presentate entro il 24 novembre 2023.

Ad informare i cittadini il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore alle Politiche

Sociali, Diego Giarratana.

Il provvedimento consentirà di evitare lo sfratto per morosità a diverse famiglie che vivono

una situazione di disagio economico, che non hanno pagato il canone di affitto ai proprietari

degli immobili o all’IACP.

Potranno presentare istanza i cittadini residenti a Priolo da almeno un anno, con attestazione

Isee non superiore al minimo vitale e con contratto di locazione regolarmente registrato, o

copia delle ricevute di pagamento del canone.

Il modulo per presentare domanda potrà essere ritirato presso l’ufficio Politiche Sociali o

scaricato dal sito istituzionale del Comune di Priolo, dove è pubblicato anche l’avviso.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.