Dopo l’annuncio del concerto allo Stadio Diego Armando Maradona il 5 giugno 2025, Luchè è pronto a riportare il rap in giro per l’Italia con il LUCHÈ SUMMER TOUR, sui palchi dei principali festival estivi e per il gran finale il 15 settembre all’UNIPOL FORUM di Milano.



Unica data siciliana il 29 agosto 2025 a Castellammare del Golfo (Tp) al Porto Nuovo per il Castellammare Music Fest. La data isolana è organizzata da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e da Giuseppe Rapisarda Management, con la compartecipazione del Comune di Castellammare del Golfo.





Un uragano di stile pronto a regalare al pubblico dei concerti indimenticabili grazie alla sua imponente discografia, che negli anni l’ha reso uno dei protagonisti incontrastati della scena rap italiana. Nel frattempo, Luchè è tornato anche con nuova musica e l’ha fatto in grande: il suo nuovo singolo “Anno Fantastico” (https://wmi.lnk.to/annofantastico; Warner Music Italy), insieme a Shiva e Tony Boy, ha scalato rapidamente le classifiche, arrivando alla seconda posizione nella Top 50 Italia in sole 24 ore e restando stabile in Top 10 FIMI dal debutto, confermando ancora una volta la sua potenza.





Qui le date prodotte e organizzate da Vivo Concerti:



5 giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona



22 luglio – TERMOLI (CB) – TERMOLI SUMMER FESTIVAL c/o Arena del Mare

24 luglio – ROMA – ROCK IN ROMA c/o Ippodromo delle Capannelle

8 agosto 2025 – RICCIONE (RN) – VERSUS FESTIVAL c/o Parco degli Olivetani

16 agosto – GALLIPOLI (LE) – Raffo Parco Gondar

21 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

29 agosto – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Castellammare Music Fest c/o Piazzale Porto Nuovo

4 settembre 2025 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL c/o Parco di Serravalle



15 settembre 2025 – ASSAGO (MI) @ Unipol Forum



