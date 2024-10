Proseguono gli appuntamenti del calendario autunnale di “Favole, Fiabe e altri racconti …” la 76ma Stagione artistica di grande successo proposta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese che si chiuderà ufficialmente il prossimo 21 dicembre con il concerto Walt Disney racconta.

Dopo l’ottimo debutto di sabato 12 ottobre, avvenuto presso la Sala Pompeiana di Palazzo D’Alì con “La furba e lo sciocco” di Domenico Sarro, che ha fatto ottenere un altro sold out stagionale, sabato 19 ottobre, alle 18:30, sarà la volta del secondo appuntamento della stagione: “Le tue Indie sono Roma” dell’autore contemporaneo Salvatore Passantino. L’opera si svolgerà all’interno della monumentale Chiesa del Collegio dei gesuiti (Corso Vittorio Emanuele, 12, Trapani).

“Le tue Indie sono Roma” è un melologo sacro in sette quadri composto per voce narrante, orchestra di sassofoni e vibrafono, in cui la musica si fonde con le parole di San Filippo Neri – a cui è dedicata l’opera – e la forza della preghiera. La voce narrante sarà quella dell’attore palermitano Maurizio Maiorana mentre al Sax Solum Ensemble – formato dai giovani musicisti Giorgia Grutta, Clara Galvano, Rita Riina, Francesco Paolo Mineo, Vito La Paglia, Roberto Onofrio Nobile, Tommaso Miranda, Vincenzo Faraone e Sandro Caracappa e diretto dal Maestro Antonino Peri – è affidata la parte musicale.

L’opera è stata scritta da Salvatore Passantino nel 2023 su commissione della Parrocchia Santa Maria della Pietà in occasione del terzo centenario della dedicazione della chiesa ed è stata eseguita per la prima volta in assoluta all’interno della stessa chiesa lo scorso dicembre.

I biglietti, al prezzo di 12 €, sono disponibili on line, in biglietteria, all’interno di Villa Margherita (aperta lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalla 9:00 alle 12:00) oppure, previa disponibilità di posti, direttamente il loco un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.





