Cultura, memoria e identità al centro di un progetto destinato a diventare un tour culturale in Sicilia

Tra gli appuntamenti più significativi di Una Marina di Libri 2026, il più importante festival dell’editoria indipendente del Sud Italia, ha riscosso particolare interesse la presentazione del volume “L’Ultimo Custode – Storia della Chiattulidda”, pubblicato da VGS Libri. Un’opera che si propone di preservare e valorizzare il patrimonio immateriale della Sicilia attraverso il recupero della memoria collettiva, delle tradizioni popolari e dei saperi legati al territorio.

Inserita all’interno di una manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per il confronto culturale e la promozione del pensiero critico, la presentazione del libro ha offerto al pubblico un’occasione di riflessione sul valore dell’identità culturale e sull’importanza della trasmissione della memoria alle nuove generazioni.





A guidare il pubblico in questo percorso è stata Liliana Sinagra, profonda conoscitrice della cultura siciliana, che con competenza, sensibilità e rigore interpretativo ha saputo trasformare la presentazione in un autentico viaggio tra storia, tradizioni e appartenenza territoriale. Il suo intervento ha restituito pienamente il significato dell’opera, evidenziandone la dimensione antropologica, linguistica e sociale.

Nel corso dell’incontro, il dialetto si è affermato come elemento identitario e patrimonio culturale da tutelare, mentre le tradizioni popolari sono emerse come strumenti fondamentali per comprendere il rapporto tra comunità, territorio e memoria. Un dialogo intenso e partecipato che ha coinvolto un pubblico attento e sensibile ai temi della conservazione culturale e della valorizzazione delle radici.





A rendere ancora più significativa l’esperienza è stata la partecipazione di Gaetano La Mantia, Founder di Spaccagrano Bakery, che ha accompagnato il racconto con una degustazione di pane artigianale espressione autentica del territorio siciliano. Attraverso profumi, sapori e tecniche di lavorazione tramandate nel tempo, il pane è diventato parte integrante della narrazione, dimostrando come il cibo possa rappresentare un potente veicolo di memoria, identità e cultura.

Grande soddisfazione è stata espressa da Tony Rocchetta, promotore del progetto, che ha annunciato la volontà di trasformare questa esperienza in un percorso itinerante destinato a coinvolgere l’intera Sicilia. L’obiettivo è portare nelle comunità locali un messaggio di consapevolezza, appartenenza e valorizzazione del patrimonio culturale dell’isola, creando occasioni di incontro tra storia, tradizioni, alimentazione e memoria collettiva.





“L’Ultimo Custode – Storia della Chiattulidda” si presenta come molto più di un’opera editoriale. È una testimonianza d’amore verso la Sicilia, un racconto che custodisce luoghi, persone, tradizioni e ricordi, contribuendo alla salvaguardia di un patrimonio culturale che appartiene all’intera comunità.

In un’epoca caratterizzata dalla velocità del cambiamento e dalla progressiva perdita dei riferimenti identitari, il recupero della memoria assume un valore strategico e sociale. Perché senza memoria non esiste identità, senza identità non esiste comunità e senza comunità non può esistere futuro.

Il volume propone una riflessione profonda sul legame tra cultura, storia, alimentazione e tradizioni popolari, dimostrando come questi elementi, apparentemente distinti, siano in realtà parte di un unico racconto collettivo capace di spiegare chi siamo, da dove veniamo e quale eredità desideriamo trasmettere alle generazioni future.

Custodire il passato significa costruire il domani.

Luogo: Via Cimabue , 15, LICATA, AGRIGENTO, SICILIA

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