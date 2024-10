A tre anni dalla sua nascita nel capoluogo siciliano, Kultur Ensemble inaugura la Bottega 1 ai Cantieri Culturali alla Zisa, nuovo spazio per le artiste e gli artisti della programmazione curata congiuntamente dal Goethe-Institut e dall’Institut français. Un vero e proprio studio d’artista che ospiterà anche manifestazioni della programmazione di Kultur Ensemble con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’incontro tra scene artistiche e culturali diverse: quelle del territorio siciliano, quelle francesi e quelle tedesche.

Per l’inaugurazione sono in programma varie performance di artiste e artisti rappresentanti di queste tre culture, alla presenza del Sindaco Roberto Lagalla, dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania Hans-Dieter Lucas, dell’Ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens e del Direttore del Goethe-Institut Italia Joachim Bernauer che apriranno la serata con i loro saluti.

All’interno della Bottega 1, i visitatori saranno accolti dall’installazione Assaggiare il Mediterraneo di Johanna Solal, pittrice e cuoca francese, che per l’occasione presenterà scorci culinari dipinti su tessuti di cotone e scene di mercati del Mediterraneo, a ricordare le lenzuola stese nei vicoli della sua città d’adozione, Marsiglia. Un buffet di benvenuto dialogherà con le tele di Johanna Solal, in omaggio ai prodotti siciliani.

La serata continuerà al ritmo della performance musicale SI JA OUI PA dell’inedito trio composto dal sassofonista palermitano Gianni Gebbia, dalla violista tedesca Ruth Kemna e dal percussionista francese Alfred Spirli che improvviseranno sullo e nello spazio antistante la Bottega.

A seguire, un’altra creazione da non perdere: la performance pirotecnica dell’artista tedesca Lea Letzel, residente di Kultur Ensemble nel 2023, realizzata in collaborazione con il pirotecnico siciliano Alfredo Vaccalluzzo, meglio noto come “il principe dei fuochi”. Lo spettacolo sarà un’interpretazione in chiave pirotecnica della partitura per fuochi d’artificio scritta dall’artista giapponese Takeo Shimizu negli anni Sessanta e reinterpretata musicalmente da Lea Letzel.

Concluderà la serata il DJ set di Monica Venturella, giovane produttrice siciliana che presenterà le sue ultime composizioni, in uno stile alla frontiera tra electro, minimal e breakbeat. I suoi vinili sono firmati da etichette di fama internazionale come Sex Tape From Mars, Digital Finesse e System Error.

Per questa occasione, sono stati realizzati anche due interventi artistici all’interno degli istituti che compongono Kultur Ensemble: in collaborazione con il traduttore franco-tedesco Sven Keromnes, il poeta francese Malo Patron ha redatto un testo intitolato Il Papireto, che si sviluppa in tre lingue sulle pareti interne dell’istituto, mentre l’artista siciliano Alessandro Librio ha realizzato l’installazione sonora I Sireni, anch’essa dedicata al tema dell’acqua. I lavori saranno fruibili a partire dal 22 ottobre durante gli orari di apertura degli istituti.

La rete di istituti culturali franco-tedeschi Kultur Ensemble nasce dal Trattato di Aquisgrana, un documento che sancisce la cooperazione e l’integrazione franco-tedesca firmato nel 2019 dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente Emmanuel Macron. Inaugurato il 14 giugno 2021 e gestito dal Goethe-Institut e dall’Institut français del capoluogo siciliano, diretti rispettivamente da Heidi Sciacchitano e da Eric Biagi, Kultur Ensemble Palermo è il primo di questi istituti culturali. Nel giugno 2022 è stato inaugurato Kultur Ensemble Ramallah e nell’ottobre 2022 l’Istituto culturale franco-tedesco di Atlanta. Altri istituti sono in preparazione.

A Palermo, Kultur Ensemble sviluppa un programma culturale che pone al centro le residenze artistiche. L’Ufficio franco-tedesco per la Gioventù (OFAJ-DFJW) è uno dei maggiori sostenitori del programma di Kultur Ensemble Palermo.





Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

