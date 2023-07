Lunedì 24 Luglio dalle 18.00 alle 20.30 il Presidio donne per la pace sarà in piazza Castelnuovo #Palermo per ricordare Le donne del digiuno e riaffermare il loro impegno per un mondo senza violenza.

Lo scorso anno è nato il Presidio di donne per la pace: è stato per la volontà di dire la pace e la non violenza attraverso una forma di protesta fondata sulla esperienza di donne, impiegando e trovando parole, metodi e modi di agire sulla base di principi di esclusiva origine femminile.

Questo 24 luglio oltre a ribadire il no alla violenza della guerra si ribadisce il no alla violenza della mafia.

Mafia e guerra sono due estremi di quella violenza patriarcale conosciuta bene dalle femministe, dal momento che la prima forma di dominio e di uso della forza è stata esercitata sul corpo femminile.

Come la guerra, la mafia è una delle manifestazioni più eloquenti di questa cultura del potere maschile fondata sulla conquista, sul possesso, sull’oppressione e sulla sopraffazione, su una violenza strutturale che annienta la vita e ne riduce la qualità.

Il Presidio donne per la pace sarà in piazza Castelnuovo per ricordare Le donne del digiuno e riaffermare il loro impegno per un mondo senza violenza.

UDIPALERMO – Le Rose Bianche – Donne CGIL Palermo – Coordinamento Donne ANPI – Emily – Donne Caffè

filosofico Bonetti – Fidapa sez. Palermo Felicissima – Il femminile è politico – #governodilei – Donne no

Muos no war – CIF – Le Onde – Arcilesbica