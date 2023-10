In occasione della XI edizione della Design week di Palermo, che si svolgerà dal 20 al 29 Ottobre 2023, Contemporary Concept in collaborazione con Manima presenterà al pubblico e alla stampa una selezione di lavori del noto designer veneto Cleto Munari.

Sabato 21 alle ore 10:00 in presenza dell’artista, Piero Di Pasquale e Carolina Guthmann inaugureranno all’interno del nuovo showroom Manima situato a Palazzo Amoroso, il progetto espositivo ideato da Contemporary Concept dal titolo L’Universo di Cleto Munari.

Le sue opere rappresentano un “design della gioia” che raccoglie il sogno e lo fa realtà. A Palermo le opere in esposizione esprimono in sintesi l’universo creativo di Cleto Munari. I coreografici tappeti, accessori di lusso dall’espressione contemporanea e l’anima artigianale, le poetiche “Lecletoys”, sculture a vaso dipinte a mano con coperchio in edizione limitata, complementi di arredo di design per interni, mobili nati dalla collaborazione con i più grandi artisti di avanguardia, mirabile sintesi tra creatività e funzionalità, i preziosi gioielli, vere e proprie opere d’arte da indossare dallo stile moderno e innovativo, e gli originalissimi occhiali, una collezione di 10 modelli, ultimo graffio geniale dell’artista, che ha nuovamente esteso in un settore particolare, quello degli accessori, la sua sperimentazione. Ultimi nati nell’Universo Cleto Munari, sono stati presentati recentemente a Roma in anteprima assoluta da Mondelliani.

La mostra, concepita nel contesto del progetto Opus Project, sarà visitabile fino al 15 novembre 2023, e sarà anticipata da una lectio magistralis di Cleto Munari, presso l’Aula Magna dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo, venerdì 20 ottobre alle ore 15:00.

L’Opus Project di Cleto Munari, nasce con lo scopo di rendere omaggio a un talento visionario e al tempo stesso concreto con una formula dinamica che trasforma e supera il concetto statico dell’esposizione museale in una esperienza che modifica la classica fruizione dell’oggetto d’arte.

Opus Project sperimenta luoghi e formule diversi ambientandosi nelle città in cui approda, dialogando con il genius loci.

Il genio creativo multiforme di Cleto Munari percorrerà così l’Italia con un inedito art road show, risalendo da Palermo a Torino per celebrare mezzo secolo di sperimentazione nelle arti e nel design. Grande protagonista del mondo della creatività internazionale nel periodo a cavallo tra Novecento e il terzo Millennio, attualmente, a 93 anni, è considerato tra i più illustri e riconosciuti capofila delle avanguardie, tuttora in pieno fermento progettuale. L’eclettico Cleto Munari celebra quest’anno 50 anni di attività, con un inconsueto evento itinerante che toccherà 5 città d’arte italiane, da Sud verso Nord, partendo da iDesign, la design week di Palermo che aprirà i battenti il prossimo 20 ottobre, passando per Roma, Bologna, Milano, per approdare a Torino nella primavera del 2024. Il tour poi proseguirà, nella seconda metà del 2024, nelle grandi capitali internazionali, Dubai, Parigi, New York, e Seoul.

Cleto Munari

Tutto ha inizio nel 1973 dall’incontro con Carlo Scarpa, proiettando la progettualità nella direzione del design industriale, sperimentando forme e materiali. Il raggio di azione di Cleto Munari spazia dagli oggetti di uso quotidiano fino ai gioielli più ricercati. La sua immensa produzione, presente anche nelle collezioni permanenti dei più importanti musei del mondo, di cui una selezione accurata e significativa sarà in esposizione nelle mostre del tour, comprende complementi di arredo, oggetti, argenti, tappeti, accessori e gioielli. Dalla sua prolifica matita geniale sono nati progetti che hanno coinvolto i grandi protagonisti delle avanguardie artistiche non solo italiane. Fa suo il principio di contaminazione e collaborazione tra artisti e designer, come Alessandro Mendini, Vico Magistretti, Mimmo Paladino, Gae Aulenti e Mario Bellini. I suoi oggetti sono presenti nelle collezioni permanenti di molti importanti musei del mondo, tra cui il Metropolitan Museum of Art e il MoMA di New York.

L’Universo di Cleto Munari è ideato e organizzato da Contemporary Concept

_____________________________________________________________________

LECTIO MAGISTRALIS DI CLETO MUNARI

Venerdì 20 ottobre

Accademia di Belle Arti di Palermo | Aula Magna

ore 15:00 – 17:00

per accreditarsi contattare: info@idesignpalermo.com

OPENING L’UNIVERSO DI CLETO MUNARI

Atelier Manima | Palazzo Amoroso

Piazza Santo Spirito, 9 Palermo

Sabato 21 ottobre

ore 10:00 – 17:00

Domenica 22 ottobre

ore 10:00 – 20:00

__________________________

Orari mostra

dal 24 ottobre al 15 novembre

da martedì a sabato

ore 10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00

Ingresso libero

__________________________

Accrediti stampa mostra Atelier Manima

pressuniversocletomunari@gmail.com

__________________________

Press kit

https://drive.google.com/drive/folders/1JRW4g2NyAourTO49O8YlWORJzRGyaGtq?usp=share_link

Ufficio Stampa

AL

Alessandra Lepri

alessandra@alessandralepri.it

+39 339 713 68 57

Promozione e Comunicazione

MLC

Maria Letizia Cassata

+39 338 970 15 02

Chiara Lodato

+39 329 795 67 79

mlc.comunicazione@gmail.com

Progetto ideato e organizzato

Contemporary Concept

www.contemporaryconcept.net

contemporaryconceptevents@gmail.com

Atelier Manima

www.manimaworld.com

info@manimaworld.com

+ 39 091 92 94 257

____________________

iDesign Week Palermo 2023

www.idesignpalermo.com

Luogo: MANIMA ATELIER Palazzo Amoroso, Piazza Santo Spirito,9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

