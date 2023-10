Il 6 ottobre 2023 prenderà avvio la nuova mostra fotografica Lurtiani del fotografo Giuseppe Calascibetta presso Palazzo Lombardo in Corso Umberto I a Canicattì. Una mostra di ritratti in bianco e nero nato dal progetto di valorizzazione del capitale umano Lurt (Laboratorio Umano di rigenerazione territoriale) creato quattro anni fa dal Dott. Gianluca Fiusco a Riesi. Un’utopia che Calascibetta ha voluto sviluppare usando la comunicazione fotografica per rappresentare questa nuova strategia di marketing territoriale che punta molto alla formazione e al talento delle nuove generazioni. La mostra fotografica promossa dall’Associazione Lurt, il laboratorio delle utopie; dalla Pro Loco di Canicattì diretta dalla Prof Giovanna Bennici; sarà inaugurata alle ore 17.30 alla presenza di illustri relatori: Dott. Valerio Cimino, Delegato della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche per la provincia di Caltanissetta, Dott.ssa Sonia Lo Verme, Psicologa, l’autore della mostra e l’Avv. Giancarlo Granata, Presidente onorario ProLoco Canicattì.

Luogo: Palazzo Lombardo, Corso Umberto I, Canicatti

