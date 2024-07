Si svolgeranno oggi, 29 luglio 2024, alle ore 16:30, nella Chiesa Madre di Canicattini Bagni i funerali di Luca Scatà, il 37enne giovane agente di Polizia deceduto prematuramente lo scorso giovedì a seguito di una lunga malattia, Medaglia d’Oro al Valor Civile per aver fermato il 23 dicembre 2016 a Sesto San Giovani, nel corso di un conflitto a fuoco, Anis Amri il terrorista ritenuto l’autore della strage al mercatino di Natale di Berlino nel quale persero la vita 12 persone.

Il Sindaco di Canicattini Paolo Amenta, con propria ordinanza, ha proclamato il lutto cittadino per lunedì, giornata delle esequie, in segno di profondo rispetto, cordoglio e partecipazione al dolore dei familiari da parte di tutta la cittadinanza, sentito il Presidente del Consiglio Loretta Barbagallo e interpretando, altresì, i comuni sentimenti dell’intero Consiglio comunale, della Giunta e della sua Comunità.

Con la stessa ordinanza si dispone, inoltre, per la giornata di oggi, 29 luglio, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel Palazzo Municipale e negli altri edifici pubblici, e si invitano i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, abbassando le serrande dei locali in segno di raccoglimento e rispetto, in concomitanza allo svolgimento della cerimonia funebre.

Un momento di condivisione e partecipazione collettiva per dare l’ultimo saluto della città a suo “eroe-semplice”, come la stampa di tutta Italia ha definito Luca Scatà quando a rischio della propria vita, in quella notte del 23 dicembre 2016, non esitò a far fuoco contro l’attentatore che a-veva ferito a colpi di pistola il suo collega di pattuglia Cristian Movio.

«Interpretando il comune sentimento di tutta la comunità canicattinese – ha dichiarato il Sindaco Paolo Amenta – ho ritenuto proclamare per lunedì 29 luglio 2024 il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e riconoscenza, nonché di partecipazione al dolore della famiglia, per l’ultimo saluto a Luca Scatà, il nostro eroe per sempre».

La camera ardente per l’ultimo saluto a Luca Scatà è stata allestita domenica pomeriggio presso l’Agenzia funebre dei F.lli Amenta in via Grimaldi a Canicattini Bagni.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

