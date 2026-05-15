Tre giorni per celebrare la montagna, la civiltà pastorale e uno dei riti identitari più antichi delle Madonie. Dal 22 al 24 maggio 2026 Geraci Siculo in provincia di Palermo ospiterà la XVI edizione della “Festa della Transumanza”, appuntamento ormai simbolo del legame tra uomo, territorio e tradizioni rurali, promosso dal borgo madonita insieme a numerose realtà associative e territoriali. L’evento, dal titolo evocativo “Si sgavita la montagna”, si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio agro-pastorale e culturale delle Madonie, territorio riconosciuto Geoparco Mondiale Unesco, trasformando il borgo in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla memoria contadina, ai sapori autentici e ai mestieri della montagna.

Il programma prevede attività dedicate alle scuole, incontri culturali, visite guidate, laboratori didattici, degustazioni e momenti spettacolari che culmineranno domenica 24 maggio con il tradizionale passaggio delle mandrie nel centro storico, uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’intera manifestazione. Grande attenzione sarà riservata anche alle nuove generazioni, con iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie, attività nelle fattorie didattiche, laboratori di lettura e momenti educativi dedicati alla sostenibilità, alle erbe spontanee e al mondo rurale. Tra gli appuntamenti più caratteristici figurano le esperienze immersive nelle aziende zootecniche tradizionali, la realizzazione dal vivo dei formaggi tipici della pastorizia locale, gli allestimenti rurali del “Màrcatu” e le degustazioni dedicate ai prodotti della montagna. La manifestazione rappresenta inoltre un’importante occasione di promozione turistica per Geraci Siculo e per l’intero comprensorio madonita, puntando su un modello di valorizzazione che mette al centro autenticità, identità e sostenibilità.

“La Festa della Transumanza – dichiara il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – rappresenta uno dei momenti più significativi per la nostra comunità perché racconta la storia più autentica della nostra terra. La transumanza non è soltanto una pratica antica, ma un patrimonio culturale, umano ed economico che continua ancora oggi a definire l’identità di Geraci Siculo e delle Madonie. Attraverso questa manifestazione vogliamo custodire la memoria delle nostre radici e, allo stesso tempo, trasmetterla alle nuove generazioni e ai tanti visitatori che scelgono di vivere un’esperienza vera, fatta di tradizioni, paesaggi, sapori e comunità”.

Il programma completo

Venerdì 22 maggio

Ore 9, piazza del Popolo – “Orienteering in transumanza” con la partecipazione degli istituti scolastici comprensoriali e madoniti a cura dell’A.S.D. Alto Salso di Petralia Soprana

Ore 10, scuola dell’infanzia – Incontro con Vincenza Montana, autrice de “La capretta Bianchina”. Momento di lettura e laboratorio

Sabato 23 maggio

Ore 9, piazza del Popolo – “Vivi la transumanza” – visite guidate presso le aziende zootecniche tradizionali a cura della Pro Loco di Geraci Siculo

Ore 11, piazza del Popolo – “Per le Vie del Borgo” – visite guidate nel centro storico a cura della Pro Loco di Geraci Siculo

Ore 17, centro sociale di via Vento – Tavola rotonda: “I benefici della cucina stagionale, Spring Edition”

Domenica 24 maggio

Ore 10, villetta della Santissima Trinità – “Nella bella fattoria” – fattoria didattica con diverse specie di animali a cura del Consorzio F.Agr.Al e con la collaborazione della Pro Loco e della Consulta giovanile di Geraci Siculo

Ore 10, villetta della Santissima Trinità – “Leggere, giocare e disegnare in fattoria” a cura della Consulta giovanile e della Biblioteca Comunale in occasione del Maggio dei Libri

Ore 10,30, piazza del Popolo – “Per le Vie del Borgo” – visite guidate nel borgo a cura della Pro Loco di Geraci Siculo.

Ore 11, bevaio della Santissima Trinità – “I prodotti della pastorizia” – caseificazione tradizionale con degustazione e realizzazione dei famosi caciocavalli a cura dei giovani pastori

Ore 17, bevaio della Santissima Trinità – “Le mandrie in cammino” – passaggio delle mandrie a cura dei Pastori di Geraci Siculo. Allestimento de “U Màrcatu” con animali e scene della tradizione pastorale. A seguire spettacolo folkloristico del Gruppo Folk “Engium”.

Ore 20, bevaio della Santissima Trinità – “I prodotti della pastorizia” – degustazione dedicata ai sapori e alle carni della montagna.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.