Camminare senza affidarsi soltanto agli occhi, lasciandosi guidare dai suoni del bosco, dai profumi, dal vento, dal contatto con la natura e dalla voce di chi accompagna il gruppo. È questa l’esperienza al centro del nuovo trekking sensoriale che il prossimo 4 settembre porterà nuovamente Riccardo Sabatino sul sentiero Natura Fratel Biagio Conte, a Portella Colla, nel cuore del Parco delle Madonie.

Dopo il successo e l’entusiasmo suscitati dalla positiva esperienza dello scorso maggio, l’iniziativa torna con l’obiettivo di trasformare una semplice escursione in un’esperienza di conoscenza, relazione e inclusione. A partecipare sarà anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus di Enna, in una giornata pensata in particolare per le persone cieche e ipovedenti, ma aperta a chiunque voglia mettersi in gioco e scoprire il territorio da una prospettiva diversa.

Ad accompagnare i partecipanti sarà proprio Riccardo Sabatino, anche lui ipovedente, e una guida escursionistica ambientale qualificata. Insieme condurranno tutti alla scoperta dell’ambiente madonita, illustrandone caratteristiche e peculiarità e garantendo lo svolgimento dell’escursione in condizioni di sicurezza.





L’idea alla base del trekking è semplice ma allo stesso tempo particolarmente significativa: rendere la natura un’esperienza realmente accessibile, nella quale la vista non sia l’unico strumento per conoscere un paesaggio. Il bosco può essere ascoltato, annusato, toccato e percepito. E il cammino può diventare un’occasione per condividere emozioni, superare barriere e creare relazioni. Il trekking sensoriale nasce proprio con l’obiettivo di andare oltre la semplice escursione. Il bosco, i profumi della vegetazione, i rumori della natura, il contatto con gli elementi del paesaggio e le sensazioni legate al cammino diventano strumenti per conoscere e percepire il territorio in maniera nuova, mettendo al centro l’esperienza personale e la relazione con gli altri.

La giornata sarà inoltre arricchita da un momento particolarmente caro a Riccardo Sabatino, quello dedicato al rapporto con il cavallo. I partecipanti potranno avvicinarsi all’animale e vivere un’esperienza di battesimo della sella con Sirìa, attraverso un primo contatto con il mondo dell’equitazione e con quella dimensione di relazione e fiducia che da sempre caratterizza il rapporto tra uomo e cavallo.





Un momento che rappresenta anche una delle peculiarità delle iniziative promosse da Sabatino, nelle quali natura, animali, sport e inclusione si incontrano per creare esperienze accessibili e coinvolgenti.

Al termine del trekking, spazio alla convivialità con un pranzo dedicato alla degustazione dei prodotti tipici del territorio, per concludere la giornata condividendo a tavola le emozioni vissute lungo il percorso.

L’appuntamento di Portella Colla si inserisce così in un percorso che vede le Madonie come un grande laboratorio di esperienze, dove natura e inclusione possono incontrarsi e dove il patrimonio ambientale diventa uno strumento per favorire partecipazione e socialità.

Un cammino che non vuole soltanto portare le persone dentro il bosco, ma portare il bosco dentro le persone, attraverso sensazioni, emozioni e incontri.

Per informazioni e prenotazioni: 329 800 7016

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