“Podcast e memoria collettiva. Nuovi modi di raccontare mafia e antimafia” è il tema dell’incontro che si svolgerà alle 18 di lunedì 14 settembre in piazzetta Bagnasco e che avrà come protagonista il giornalista Gery Palazzotto. A dare lo spunto all’inizio di una nuova narrazione, dando vita al nuovo progetto che riparte dopo la pausa estiva, è “Sabbia”, il podcast che racconta un mistero lungo 36 anni: dal ritorno in Sicilia del pentito Salvatore Contorno ai veleni del Corvo di Palermo. Una storia sulla Palermo della fine degli anni ’80 e sulla sua pericolosissima giungla. Dove c’erano serpi, talpe, corvi, e un Falcone.

Dialogherà con Gery Palazzotto Donato Didonna, presidente dell’associazione Piazzetta Bagnasco.

Gery Palazzotto

Gery Palazzotto (Palermo, 1963) è giornalista professionista dal 1989. Autore di numerosi racconti e romanzi tra cui “Di nome faceva Michele”, “Giù dalla rupe” pubblicati da Dario Flaccovio Editore e la raccolta “Fotofinish” pubblicata da Einaudi, ha lavorato per vent’anni al “Giornale di Sicilia” come capo delle Cronache siciliane. Ghost writer e consulente editoriale, collabora con vari giornali, tra cui “la Repubblica” e “Il Foglio”.

Ha scritto numerosi spettacoli teatrali tra cui “Butterfly Blues”, orazione civile per pianoforti e voce, e “1979”, storia di un anno che ha cambiato le nostre vite. È ideatore e autore della tetralogia di opere sui misteri delle stragi di mafia del 1992 “Le parole rubate” con Ennio Fantastichini e la regia di Giorgio Barbiero Corsetti, i “Traditori” (scritti con Salvo Palazzolo), “Cenere” e “l’Altro” (di cui è stato anche regista) prodotte dal Teatro Massimo di Palermo. Nel 2022 per Taormina Arte ha scritto l’opera “Invertiti” dedicata a Pier Paolo Pasolini. È autore di numerosi podcast, tra cui “Il soffio sulla cenere” sul depistaggio delle indagini sulla strage Borsellino e “Loro lo sanno” al quale è ispirato il libro “Palermo Requiem” (Marlin editore).





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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