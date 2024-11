CATANIA – Cinema King, via De Curtis 14. È qui che si svolgerà, dalle 21 di stasera, Insula – Impressioni di Sicilia, la rassegna dedicata ai cortometraggi realizzati da registi siciliani inserita all’interno di Magma – mostra di cinema breve. La 23esima edizione del festival di cortometraggi di Acireale si sposta nel capoluogo etneo per una intensa serata nel corso della quale si rinnoveranno, inoltre, le collaborazioni con l’Università di Catania (in particolare il dipartimento di Scienze umanistiche) e Abadir, l’Accademia di design e comunicazione visiva.

Al King, storica sala d’essai catanese, saranno proiettati cinque cortometraggi, ciascuno presentato da registi e componenti del cast tecnico. Il primo dei film in concorso è “7 secondi” di Filippo Susinno (13’), che racconta il giorno della scarcerazione di Marco, in carcere per omicidio da vent’anni. Segue “Assunta” di Luana Rondinelli (9’), altra storia di grande dolore: Assunta – interpretata da Donatella Finocchiaro – è una prostituta che sottrae il figlio Mattia a un padre violento e decide di darlo in affido.

Terzo film in gara è “Orazio vola” di Diego Pascal Panarello (18’), film figlio del luogo che è anche ispirazione del suo regista: Orazio è un meccanico di Augusta, che non riesce ad aprire un’officina, ma trasforma la sua frustrazione in “motombrelli brillantinati”. Penultimo film in concorso è “Origami” di Federica Pace (10’) che parla di Alice, disordine, armadietti scolastici e teatro. La rassegna si conclude con “To hold my love” di Elettra Giunta e Adam Othman, produzione britannica (10’), in cui cinque danzatrici esplorano il tema della vulnerabilità femminile attraverso i loro corpi.

Nel corso della serata, ci sarà spazio anche per le proiezioni speciali. La docente Stefania Rimini e il dottorando Enrico M. Riccobene presenteranno Ar.C.A. – Archivio cinema amatoriale catanese, iniziativa di raccolta e digitalizzazione di materiale audiovisivo privato amatoriale legato al territorio etneo realizzata dal dipartimento di Scienze umanistiche dell’università di Catania, in collaborazione con Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia.

Abadir, invece, presenterà i corti “Lungomare: dal porto a Ognina” di Leonardo Marletta, e “San Berillo R-Esiste!” di Sofia Azzaro, due documentari realizzati al corso di Videomaking di Mauro Maugeri ed Enrico Gisana.

Insula – Impressioni di Sicilia apre il programma invernale di Magma – Mostra di cinema breve. Il 5 novembre il festival sarà all’Accademia di Belle Arti di Catania per Eksperimenta, la sezione dedicata ai cortometraggi sperimentali e alla videoarte. Il 6 novembre, alle 18, da Isola Catania a Palazzo Biscari, Alessandro Aiello, fondatore del collettivo artistico canecapovolto, terrà un seminario dal titolo “Errore! Macchine che sognano e altre storie”, sul rapporto tra intelligenza artificiale e cinema.

Come ogni anno, la seconda parte della settimana sarà dedicata invece al concorso internazionale: 7, 8 e 9 novembre 2024, come di consueto al Margherita Multisala di via Cavour, ad Acireale, a farla da padrone saranno i corti provenienti da tutto il mondo.

Luogo: Cinema King, via Antonino De Curtis, 14, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.