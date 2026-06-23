Incontro sulla Magnifica Humanitas con il prof. G. Savagnone giovedì 25 giugno alle ore 18.00 Istituto Pedro Arrupe via Franz Lehar, 6 PALERMO – Fare crescere una umanità alternativa è una sfida possibile? A partire da questa domanda, giovedì 25 giugno alle ore 18.00, presso l’Istituto Pedro Arrupe, si svolgerà l’incontro sulla Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV.

Per l’occasione, dopo i saluti iniziali di p. Gianni Notari, prenderà la parola il prof. Giuseppe Savagnone. Ci sarà anche un momento di confronto con il pubblico. La Magnifica Humanitas non è un semplice documento sull’intelligenza artificiale: è una denuncia del modo in cui la società contemporanea riduce l’essere umano a ingranaggio dell’efficienza tecnica.

“Crediamo ancora in una narrazione altra che punti alla crescita di un’umanità alternativa. Nel documento si analizza il modello di società prevalente in cui la persona, il suo lavoro e le sue relazioni — pubbliche e private — vengono compressi entro criteri puramente funzionali – afferma p. Gianni Notari, direttore dell’Istituto Arrupe -, misurabili, performativi. Da questa logica discendono conseguenze precise: la difesa della proprietà privata, il rifiuto sistematico dell’accoglienza, la riemersione di nuove forme di schiavitù e una corsa agli armamenti che alimenta guerre sempre più frequenti”.

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