Giovedì 24 settembre alle ore 16:00 a Palazzo Branciforte Fondazione Sicilia si terrà la presentazione della Magnifica Humanitas di Leone XIV.

Alla presentazione organizzata dall’Inner Wheel Palermo Normanna, presieduto da Angela Fundarò, interverranno: Maria Concetta di Natale, Presidente della Fondazione Sicilia,

Enzo Romeo, giornalista del TG2 e vaticanista, Elio Cardinale, Presidente della Società Italiana della Storia della Medicina, Prof. Don Vito Impellizzeri, Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Elisabetta Righini, Professore Ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.





La conferenza sarà moderata da Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo.

La centralità del dibattito sarà l’intelligenza artificiale, il potere e la custodia dell’umano con la Magnifica Humanitas firmata da Papa Leone XIV che pubblica il primo documento pontificio che colloca l’intelligenza artificiale al centro della dottrina sociale cattolica.

Quale sarà la partita del futuro come abbiamo visto in questi giorni con la presa di posizione di Antropic? Come sarà usata l’intelligenza artificiale e quali le sue potenzialità che potranno distruggere il mondo?

La Tavola Rotonda cercherà di dare delle risposte e stimolare le riflessioni su una questione che è diventata una priorità per l’umanità di tutto il pianeta.

Luogo: Palazzo Branciforte Fondazione Sicilia , Largo Gae Aulenti, 2, 90133, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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