Sono stati raccolti 12.500 euro in pochi giorni in memoria di Francesca Calvaruso, make up artist di Palermo scomparsa il 24 novembre a 41 anni.

La raccolta fondi su GoFundMe , raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/luca-e-le-sue-figlie-giorgia-e-giulia, è stata organizzata per le figlie, Giorgia e Giulia, di 6 e 9 anni, che ora affronteranno un futuro senza la mamma.

“Alla luce di questa tragedia – scrivono da Roma gli organizzatori – abbiamo istituito un fondo per aiutare il marito Luca e le sue bimbe: qualsiasi contributo per quanto piccolo significherebbe tutto per loro”.

Francesca si era trasferita nella capitale dal 2010, dove lavorava come truccatrice per la tv oltre a insegnare in accademia. A febbraio 2022 la diagnosi di tumore al seno, contro cui ha lottato per quasi tre anni: “sempre con il sorriso, dividendosi tra il suo lavoro, gli ospedali e le nostre dolci bimbe”, racconta il marito. A supporto della famiglia di Francesca sono arrivate finora 220 donazioni.

