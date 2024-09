“L’ingresso – spiega Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 e componente di Fratelli d’Italia Siracusa – è stato dichiarato inagibile cinque mesi fa a causa della caduta di calcinacci dai balconi sovrastanti”. Mangiafico critica l’Amministrazione comunale, accusandola di trascurare la programmazione. “Dal mese di aprile – ricostruisce Mangiafico – gli studenti sono costretti a utilizzare l’uscita di emergenza del vicolo II di via dei Servi di Maria. I genitori dei ragazzi hanno già presentato diverse segnalazioni e richieste di intervento, sperando che durante la pausa estiva qualcuno intervenisse, ma, come spesso accade a Palazzo Vermexio, nulla è stato fatto”.

Civico 4 richiama l’Amministrazione comunale alle proprie responsabilità. “Ci impegneremo nelle prossime settimane, all’inizio del nuovo anno scolastico, per denunciare tutte le inefficienze, le indolenze e le inadempienze della classe politica che governa maldestramente Siracusa, in particolare su edilizia e politiche scolastiche”, conclude Mangiafico. Civico 4 è pronto a raccogliere le segnalazioni dei cittadini per portare all’attenzione del Comune le diverse criticità. L’argomento è stato oggetto di una diretta Facebook andata in onda ieri pomeriggio sulla pagina di Michele Mangiafico.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.