La Sicilia si prepara a vivere un’estate all’insegna della grande musica internazionale e diventa un grande palcoscenico tra musica, mare e resort d’eccellenza. È stata presentata mercoledì 10 giugno, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo, l’edizione 2026 di Mangia’s Musaic Festival, la rassegna che dal 17 luglio al 1° agosto porterà alcuni protagonisti della scena musicale mondiale in location tra le più suggestive dell’isola.





Un progetto che cresce e si rinnova, confermandosi tra gli appuntamenti più originali del panorama musicale e turistico italiano. Il comune denominatore è Mangia’s, realtà leader dell’hospitality luxury e upper upscale in Sicilia e Sardegna, che attraverso le sue strutture trasforma il soggiorno in un’esperienza immersiva tra cultura, spettacolo e scoperta del territorio.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Alessandro Anello, Assessore al Turismo del Comune di Palermo, Felice Crescente, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Fabrizio Di Trapani, Direttore Commerciale del gruppo Mangia’s, il direttore artistico Nick The Nightfly e l’organizzatrice Miriana Kondic. A moderare l’incontro è stata la giornalista Eva Spampinato.





Non solo concerti. Mangia’s Musaic Festival nasce con l’obiettivo di promuovere una nuova idea di turismo esperienziale, in cui la musica diventa strumento di valorizzazione del territorio. L’edizione 2026 punta infatti a consolidare il ruolo della Sicilia nel circuito internazionale dei grandi festival culturali, offrendo al pubblico la possibilità di vivere eventi esclusivi in contesti paesaggistici e architettonici di straordinaria bellezza.

Tra mare cristallino, siti storici e scenari naturali unici, il festival propone un viaggio che intreccia intrattenimento, cultura e ospitalità d’eccellenza. La grande novità di quest’anno è il format itinerante. Per la prima volta la manifestazione si sposterà attraverso diverse località simbolo dell’isola: Sciacca, Selinunte e Brucoli, con il coinvolgimento anche dell’area di Taormina nel progetto complessivo di promozione territoriale.





Un percorso che consentirà agli spettatori di vivere la musica in luoghi autentici e ricchi di fascino, scegliendo tra pacchetti soggiorno dedicati oppure acquistando i biglietti per i singoli eventi.

La direzione artistica è affidata ancora una volta a Nick The Nightfly, storico volto e voce di Radio Monte Carlo, che ha costruito un cartellone capace di attraversare generi e generazioni, dal jazz al soul, dal funk alla world music.





Il programma completo

17 luglio – Nick The Nightfly al Mangia’s Torre del Barone, Sciacca

Ad aprire il festival sarà lo stesso Nick The Nightfly. Musicista, cantante e raffinato interprete delle sonorità jazz, soul e pop internazionali, porterà sul palco uno spettacolo elegante e coinvolgente, nel quale la qualità musicale si unisce a una naturale capacità di dialogare con il pubblico.

18 luglio – Lee John from Imagination al Mangia’s Torre del Barone, Sciacca

La leggenda degli anni Ottanta arriva in Sicilia con la voce storica degli Imagination. Lee John riproporrà i grandi classici che hanno segnato la stagione d’oro della dance e del soul-funk internazionale, mantenendo intatto il fascino che lo ha reso un’icona della musica britannica.





24 luglio – Jimmy Sax & Band al Parco Archeologico di Selinunte

Tra gli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna c’è senza dubbio quello con Jimmy Sax. Il sassofonista francese è oggi uno degli artisti più richiesti a livello internazionale grazie a performance ad alta intensità emotiva che mescolano jazz, elettronica e pop. Un concerto pensato per coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.





31 luglio – Dirotta su Cuba al Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collection, Brucoli

Il funk italiano trova la sua rappresentazione più autentica nei Dirotta su Cuba. Guidata dalla voce inconfondibile di Simona Bencini, la band porterà in scena i grandi successi che l’hanno resa protagonista della musica italiana dagli anni Novanta a oggi, tra groove, soul e contaminazioni jazz.





1° agosto – Gipsy Kings by Diego Baliardo al Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collection, Brucoli

Gran finale con uno dei nomi più celebri della world music. Guidati dal fondatore Diego Baliardo, i Gipsy Kings porteranno in Sicilia tutta l’energia della rumba flamenca che ha conquistato il mondo. Da “Bamboléo” a “Volare”, il repertorio del gruppo promette una serata di ritmo, passione e grande partecipazione collettiva.





Mangia’s Musaic Festival si conferma così molto più di una semplice rassegna musicale. È un progetto che mette in rete spettacolo, turismo e valorizzazione culturale, trasformando la Sicilia in un palcoscenico internazionale capace di attrarre visitatori da tutta Europa. Una formula che punta sull’unicità delle location, sulla qualità artistica e sull’esperienza di viaggio, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere concerti esclusivi immersi in alcuni degli scenari più affascinanti del Mediterraneo.

Per gli amanti della musica dal vivo, ma anche per chi desidera scoprire la Sicilia attraverso nuove prospettive, l’appuntamento è dal 17 luglio al 1° agosto 2026. Un viaggio tra note, paesaggi e suggestioni destinato a lasciare il segno.

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