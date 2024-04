Venerdì 5 aprile 2024, alle ore 8.30, si terrà la manifestazione “Classici contro 2024”, con il patrocinio della Città di Palermo, presso la sala del cinema “Vittorio De Seta”, ai Cantieri culturali alla Zisa.

“Classici Contro” è una originale manifestazione culturale su un tema fondamentale ogni anno diverso, ideata nel 2010 dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, e ormai organizzata, in maniera autonoma ma coordinata, da un numero sempre crescente di licei classici e università di varie città italiane. Sul tema prescelto si realizza, nella forma di relazioni specialistiche ma divulgative, e di performances teatrali-musicali elaborate dagli studenti, un confronto fra idee espresse in testi ed autori classici, e problematiche contemporanee, in vista di una illuminazione reciproca. In questi anni Palermo ha partecipato ai “Classici contro”, con il patrocinio del Comune di Palermo, e presso il cinema De Seta, con grande successo presso le scuole e la comunità cittadina.

Il tema della manifestazione per il 2024 sarà “PARRHESIA. La libertà di parola”.

Nella consueta manifestazione palermitana, si esploreranno, come sempre attraverso relazioni di docenti universitari e performances di studentesse e studenti preparate con l’aiuto di docenti dei Licei che collaborano al progetto (Vittorio Emanuele II, don Bosco Ranchibile, G. Meli, Umberto I, F. Scaduto) tematiche, su cui gli antichi greci e latini hanno lasciato abbondante materiale su cui riflettere: il rapporto tra democrazia e libertà di parola, tra critica e autocritica all’insegna del dubbio e del senso di responsabilità, il ruolo della satira etc.

Luogo: cinema “Vittorio De Seta”, ai Cantieri culturali alla Zisa, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.