Parole – Pensieri – Corpi per la Pace. È l’anno 2025. Sono passati quasi tre anni di attese deluse dall’inizio del conflitto in Ucraina e ci troviamo a volgere lo sguardo verso un futuro che si annuncia tragicamente uguale, nel dolore delle morti e delle devastazioni, al tempo vissuto in questi dolorosi anni di guerra.

I Presidi Donne per la Pace di Palermo e di Caltanissetta porteranno ancora una volta in piazza la loro richiesta di pace venerdì 24 gennaio.

E’ stato nei giorni scorsi annunciato l’accordo tra Hamas e Israele per il cessate il fuoco: non la fine della guerra quindi, ma la possibilità almeno che da una tregua, dal rilascio degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi, dall’arrivo degli aiuti umanitari a Gaza, inizi un cammino di pace possibile, di speranza, di civiltà.

Il pianeta brucia, incendiato da fuochi accesi da chi lo governa con spregio della vita delle persone e del pianeta stesso. La paura, generata da insicurezza e disperazione, percorre furiosa la Terra e trova risposta solo nella repressione e nel controllo sociale che azzerano la democrazia. Governi sempre più oscurantisti segnano confini, alzano muri, si ergono a protettori di astratte identità collettive inventate per creare esclusione, non integrazione.

Ci rifiutiamo di accettare un mondo definito da distruzione, espropriazione e morte. Questo tempo che viviamo, proprio perché tragico, ci impone di esserci ancora, con i corpi e con le parole, per dire Fuori la guerra dalla Storia perché, in quanto femministe contro la violenza, siamo convinte, con la filosofa spagnola Maria Zambrano, che «la questione non è semplicemente che non ci sia guerra …. La pace é un modo di vivere, un modo di abitare il pianeta, un modo di essere uomini; è la condizione primaria per la realizzazione dell’uomo

nella sua pienezza, perché la creatura umana è una promessa. Entrare nello stato di pace significa oltrepassare una soglia: la soglia tra la storia, tutta la storia fino a oggi, e una nuova storia. Si tratta, dunque, di una autentica rivoluzione». Venerdì 24 Gennaio saremo ancora alla Statua – piazza Vittorio Veneto – dalle ore 16.30 alle 18.30



Luogo: piazza vittorio veneto, PALERMO, PALERMO, SICILIA

