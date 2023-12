“È con grande entusiasmo che celebriamo l’approvazione di una Legge di Bilancio seria, responsabile ed equilibrata, che pone al centro delle sue priorità il benessere degli italiani più vulnerabili. Questa manovra non solo offre risposte tangibili alle famiglie, ma rappresenta un solido sostegno all’occupazione e alla crescita. In questo successo, si avverte chiaramente l’impronta distintiva di Forza Italia, un partito impegnato in modo determinato a tutelare gli interessi del Paese, dei cittadini e dei territori. Ringrazio il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, il vice presidente della Commissione bilancio, Claudio Lotito per lo straordinario impegno profuso e il relatore della manovra, Dario Damiani. Questa vittoria è il risultato di un lavoro di squadra straordinario”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, dopo l’approvazione in Aula della Legge di Bilancio.

“Sono altresì orgogliosa per i risultati ottenuti in favore del mio territorio – conclude la senatrice. Da Roma infatti, in sinergia con il Sindaco di Melilli, sono riuscita a garantire un investimento di 1,5 milioni di euro per il prossimo triennio. Un investimento che migliorerà il collegamento stradale e le opere di urbanizzazione tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino alla via Siracusa. Inoltre, tale progetto di riqualificazione renderà maggiormente fruibile la zona che dal P.R.G. è destinata ad attrezzature, in particolare l’edificio pubblico esistente, denominato ‘Centro Frisone’ sito in via Parroco Fiorilla. Un progetto ambizioso, che la città aspettava da troppo tempo e che ho sostenuto a gran voce. Sarà previsto anche un contributo di 450mila euro nei prossimi tre anni per sostenere l’importante lavoro dell’associazione ‘Una goccia nell’oceano Onlus’. È noto il suo impegno per la ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa. Questo finanziamento rappresenta pertanto un impegno tangibile nella lotta contro tale patologia, oltre che un sostegno prezioso per coloro che si battono ogni giorno per aumentare la qualità della vita di chi ne è affetto”.

