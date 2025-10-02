“Esprimiamo vivo apprezzamento per il lavoro svolto in commissione bilancio che ha consentito di esitare una manovra quater all’insegna di misure strategiche per il rafforzamento del tessuto economico e sociale della nostra Regione”. Lo dichiarano i deputati regionali di Grande Sicilia.

Tra le misure più significative si segnalano:

• incentivi a sostegno del lavoro agile – South working con risorse per 20 milioni di euro destinate a coniugare innovazione organizzativa, inclusione territoriale e benessere lavorativo, riconoscendo 30 mila euro alle imprese per ciascun lavoratore assunto in modalità agile, favorendone il rientro o la permanenza nella regione.

• Due milioni per la realizzazione di spazi di coworking presso i comuni delle aree interne utilizzabili da lavoratori operanti nel settore digitale e delle start up.

• Stanziati 10 milioni a sostegno degli agricoltori gravemente danneggiati dagli effetti della siccità, per l’erogazione da parte di IRFIS di finanziamenti a fondo perduto fino a 25 mila euro per la realizzazione di vasche e laghetti artificiali. Si tratta di un intervento concreto, atteso da tempo dal mondo agricolo, che risponde con tempestività alle sempre più gravi criticità legate alla carenza idrica.





• Risorse per 4 milioni in favore delle imprese operanti nel settore dell’editoria assicurano finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, con l’obiettivo di sostenere la tenuta e lo sviluppo di un comparto strategico per la diffusione della cultura, dell’informazione e del pluralismo. L’auspicio è quello di poter allargare anche alle emittenti radiotelevisive, con un prossimo emendamento in Aula che incrementi ulteriormente le risorse appostate, la platea dei beneficiari.

• Via libera anche all’incremento delle risorse per ASACOM, 6 milioni ai comuni e 4 milioni alle province; un riconoscimento concreto del ruolo fondamentale che queste figure professionali svolgono quotidianamente al fianco degli studenti con disabilità, promuovendo l’inclusione scolastica e garantendo il diritto allo studio in condizioni di pari dignità.





• Rinnovato il contribuito per l’abbattimento delle tariffe aeree.

• Misure in favore dei lavoratori dei consorzi di bonifica con incremento a 156 giornate lavorative per i lavoratori stagionali e l’avvio del meccanismo del turn over, che permetterà una graduale ma decisiva stabilizzazione della platea attualmente impiegata in forma non continuativa. Si tratta di un passo avanti significativo che restituisce dignità, certezze occupazionali e prospettive future a centinaia di lavoratori.

• Cinque milioni ci saranno per il recupero dei parchi archeologici siciliani e sarà un bando dell’assessorato ai Beni Culturali ad individuare i criteri di intervento.

• 2 milioni vengono stanziati per iniziative di alto valore turistico-promozionale di rilevanza regionale da realizzarsi nel biennio 2025-2026.





• 5 milioni ancora in favore del comparto agricolo per garantire, in questo momento di grave sofferenza causata dagli effetti della siccità, l’esonero dal pagamento dei canoni irrigui dovuti ai consorzi di bonifica.

• Viene prorogata la misura sulla tassa automobilistica regionale che esclude dalle sanzioni e dagli interessi i bolli auto non pagati dal primo gennaio 2016 al 31/12/2024, purché il versamento sia effettuato entro il 2025.

• 1,5 milioni per le comunità alloggio disabili psichici e 1 milione per i centri di accoglienza delle donne vittime di violenza.

• Incremento di 4 milioni per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I e II grado, per un totale complessivamente stanziato per 2025 di 22 milioni circa.

• Anche il comparto della zootecnia, al pari di quello agricolo, esposto ai gravi effetti della siccità, riceve sostanziosi aiuti: 3 milioni per contributi aiuti in conto capitale alle piccole aziende; 1 milione per ristorare le aziende dai danni da brucellosi subiti sui propri capi di bestiame; 2 milioni per contributi (80% della spesa fino a 40.000 euro) finalizzati alla riproduzione ed al ripopolamento degli allevamenti.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.