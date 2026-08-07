Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp esprimono il proprio apprezzamento per la decisione del governo della Regione Siciliana di incrementare di 10 milioni di euro annui il fondo destinato al salario accessorio del personale del comparto regionale, dando concreta attuazione agli impegni assunti nel corso del confronto con le rappresentanze dei lavoratori. L’inserimento di questa misura nella manovra rappresenta un segnale di serietà istituzionale e di attenzione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Siciliana, che da anni attendono interventi concreti per il riconoscimento del proprio ruolo e della propria professionalità.





Le organizzazioni sindacali esprimono apprezzamento al presidente della Regione Siciliana per aver mantenuto gli impegni assunti. Un ulteriore apprezzamento va inoltre al segretario generale della Regione e al capo di gabinetto del presidente, che hanno contribuito, con il loro lavoro e la loro interlocuzione, a rendere possibile il raggiungimento di questo importante risultato. L’incremento del fondo per il salario accessorio costituisce un primo, significativo passo verso la valorizzazione del personale regionale e verso il progressivo superamento delle disparità economiche che ancora oggi penalizzano i dipendenti della Regione Siciliana rispetto ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.





Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp auspicano che questo rappresenti l’inizio di un percorso condiviso che prosegua con ulteriori interventi finalizzati a garantire una piena equiparazione del trattamento economico del personale regionale a quello dei dipendenti statali, valorizzando competenze, professionalità e responsabilità di chi ogni giorno assicura il funzionamento dell’Amministrazione regionale e i servizi ai cittadini.

Le organizzazioni sindacali confermano la propria disponibilità a proseguire il confronto con il Governo regionale affinché il percorso intrapreso continui con determinazione, nel comune obiettivo di restituire dignità e adeguato riconoscimento economico ai lavoratori della Regione Siciliana e di completare le riforme necessarie al rilancio dell’Amministrazione regionale e a tal fine auspicano una celere prosecuzione dell’iter della riforma della dirigenza regionale, ritenendola un tassello fondamentale del più ampio processo di modernizzazione e valorizzazione della pubblica amministrazione siciliana. Il completamento di questo percorso consentirebbe di rafforzare l’efficienza amministrativa, valorizzare il merito e offrire risposte sempre più efficaci alle esigenze dei cittadini.

Luogo: Palermo

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