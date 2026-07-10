Ad inaugurare la 28esima edizione del Capo d’Orlando Blues saranno – domenica 12 luglio, a partire dalle ore 21, a Villa Piccolo – il cantautore siciliano Marco Corrao, accompagnato da Nino Milia e Gemino Calà, e il Quartetto Sharareh che rivisita il rock con un ensemble di archi, Marzia Ricciardi e Dahlah Lee (violini), Roberta Pumpo (viola) e Federica Vecchio (violoncello).





Il Festival, promosso dall’associazione Cross Road Club, proseguirà sabato 25 luglio in piazza Matteotti. A partire dalle ore 22,00 LeBron Johnson (voce) si esibirà con Andrea “Andy Pitt” Pititto (chitarra), Filippo Romano (Organo Hammond), Davide Medicina (basso) e Alberto Pavesi (batteria). Alle ore 23,00 sarà la volta della Butter Funk Family, il collettivo con sede a Los Angeles guidato dal pluripremiato artista, cantautore, produttore e polistrumentista Printz Board, vincitore di due GRAMMY® Award, e composto da Nadav Peled (chitarra), Brent Tyler (batteria), Eric England (basso), Jay Flat (sassofono, flauto, cori) e Sam Harmonix (voce solista).





E ancora: il 25 e il 26 luglio – a corredo del Festival – in programma in piazza Matteotti a partire dalle ore 20,00 il viaggio antologico multimediale che ripercorrerà i tre decenni di movimento culturale di Cross Road Club. Saranno esposti il materiale d’archivio (manifesti, locandine, depliant), le testimonianze fotografiche, le magliette che hanno contraddistinto le varie edizioni, ed infine i documentari ed i video con le performance dei vari artisti che si sono esibiti sul palco del Capo d’Orlando Blues.

Luogo: Villa Piccolo, S.S. 113, km 109, 98071 , CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

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