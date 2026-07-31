Il 3 agosto la conferenza stampa presso la Capitaneria di Porto di Palermo. Il progetto promosso da Unalottaxlavita ETS con il sostegno di PalermoFlyBoat e delle istituzioni del territorio

Un viaggio che va oltre il semplice giro in mare. Un’esperienza destinata a trasformarsi in un messaggio concreto di inclusione, solidarietà e speranza. È questo lo spirito di “Mare Inclusivo – Una Giornata in Barca”, il progetto promosso dall’Associazione Unalottaxlavita ETS, presieduta da Gabriele Montera, che il 3 e 4 agosto 2026 offrirà a 20 ragazzi con disabilità della Città Metropolitana di Palermo la possibilità di vivere gratuitamente una giornata lungo la costa palermitana. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: dimostrare che il mare può diventare un luogo realmente accessibile, capace di abbattere non solo le barriere architettoniche ma anche quelle sociali, regalando emozioni, condivisione e momenti che resteranno impressi nella memoria dei partecipanti e delle loro famiglie.





Il progetto sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa lunedì 3 agosto 2026 alle ore 9.30 presso la Sala Conferenze della Capitaneria di Porto di Palermo, in via Francesco Crispi, con accesso dal varco carrabile del Corpo di Guardia situato in Largo Pietro Barbaro. A moderare l’incontro sarà la giornalista Roberta Giuffrè. Ad aprire i lavori con il saluto istituzionale sarà il Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, Comandante in Seconda della Capitaneria di Porto di Palermo, che farà gli onori di casa, testimoniando la vicinanza della Direzione Marittima a un progetto che mette al centro la persona e il valore dell’inclusione. Un progetto che unisce istituzioni, imprese e volontariato “Mare Inclusivo” rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato sociale. L’iniziativa è resa possibile grazie alla sponsorizzazione di Palermo Fly Boat, che ha scelto di donare all’Associazione Unalottaxlavita ETS questa esperienza unica, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra le due realtà per promuovere iniziative dedicate all’inclusione sociale. Fondamentale anche il contributo della Guardia Agroforestale Italiana distretto interregionale Sicilia Calabria, guidato dal presidente Rita Scordato, che garantirà il servizio di ordine, assistenza e supporto logistico durante l’intera manifestazione.





Al termine della conferenza stampa prenderà il via la prima uscita in mare. Le escursioni saranno distribuite nelle giornate del 3 e del 4 agosto, consentendo ai venti ragazzi di vivere l’esperienza in piena sicurezza e con la massima attenzione organizzativa. Durante entrambe le giornate ogni partecipante sarà accompagnato da personale medico, paramedico, operatori socio-sanitari e volontari dell’Associazione Unalottaxlavita ETS, assicurando assistenza continua lungo tutto il percorso. Secondo il programma dell’evento: 3 agosto: partecipanti provenienti dai Comuni di Monreale, San Cipirello e San Giuseppe Jato; 4 agosto: partecipanti dei Comuni di Palermo, Terrasini e Termini Imerese. Le istituzioni al fianco dell’inclusione Hanno aderito al progetto numerose amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Palermo, confermando con la propria presenza la volontà di sostenere iniziative dedicate alle persone con disabilità.





Sono stati annunciati gli interventi dei rappresentanti dei Comuni di Palermo, Monreale, Termini Imerese, Terrasini, Villabate, San Cipirello, San Giuseppe Jato. La partecipazione delle istituzioni testimonia una rete territoriale sempre più attenta ai temi dell’inclusione, dell’accessibilità e della qualità della vita delle persone con disabilità. Ospite d’onore l’assesore Mimma Calabrò, rappresentante del comune di Palermo, quale comune ospitante l’iniziativa, con delega all’ Assistenza sociale e socio-sanitaria e relativa programmazione, Sostegno alle disabilità e contrasto alla povertà, Politiche di genere e pari opportunità, Gestione delle emergenze sociali relative alla povertà estrema – Impiego sociale dei detenuti.





Le parole del Presidente Gabriele Montera «Mare Inclusivo non è semplicemente un giro in barca. È un gesto d’amore verso chi ogni giorno affronta la vita con straordinario coraggio. Vogliamo regalare un sorriso a ragazzi e famiglie che troppo spesso rinunciano a vivere esperienze come questa per motivi economici, organizzativi o sanitari. Il nostro desiderio è che il mare diventi davvero simbolo di libertà, inclusione e speranza. Quando istituzioni, imprese e volontariato scelgono di camminare nella stessa direzione, nessun traguardo è impossibile.» Un messaggio che va oltre l’evento “Mare Inclusivo” rappresenta una nuova tappa del percorso che Unalottaxlavita ETS porta avanti ogni giorno a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’iniziativa vuole dimostrare che l’inclusione non si costruisce soltanto con le parole, ma attraverso azioni concrete capaci di restituire dignità, emozioni e partecipazione. Per venti ragazzi speciali, il 3 e il 4 agosto il mare non sarà soltanto un orizzonte da guardare, ma un luogo da vivere.

Luogo: CAPITANERIA DI PORTO PALERMO, FRANCESCO CRISPI, 153, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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