Un mare da salvare”. Con questo slogan il “Comitato Cittadino Permanente Sferracavallo” e il Comitato Cittadino “il Mare di Sferracavallo“, hanno organizzato, in collaborazione con l’Associazione Ciavolando, il Circolo Legambiente Mesogeo, la LIPU – Lega italiana protezione uccelli, l’OIPA Italia – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Plastic Free, il WWF Sicilia Nord, una manifestazione per denunciare l’inquinamento da colibatteri fecali nel tratto di mare dell’Area Naturale Marina Protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine denominato “Gli Scivoli“(via Plauto).



Appuntamento, dunque, sabato 16 settembre alle ore 10:30 in piazza Beccadelli a Sferracavallo.



“La manifestazione – affermano gli organizzatori – arriva dopo 3 mesi, ovvero dall’inizio della stagione estiva, di lente e insufficienti risposte da parte degli organi competenti. Nonostante i solleciti, oggi a stagione balneare conclusa, ancora il problema inquinamento non si è risolto e il divieto di balneazione persiste. Tutto ciò ha creato un danno enorme all’ambiente e alla salute dei cittadini che abitano e frequentano la borgata di Sferracavallo, alle tante attività commerciali e ai turisti. Sferracavallo si trova in uno stato di degrado e abbandono. Non è tollerabile, bisogna cambiare rotta”.

Nel corso della mattinata interverranno i referenti delle associazioni organizzatrici della manifestazione.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.