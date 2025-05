Dal 13 al 15 giugno 2025 si terrà a Salina la XIV edizione del Marefestival – Premio Massimo Troisi, manifestazione che celebra il cinema italiano e rende omaggio all’artista partenopeo scomparso. Protagonista dell’edizione 2025 sarà Massimo Boldi, che riceverà un riconoscimento alla carriera per il suo straordinario contributo alla commedia italiana.

L’evento si svolgerà sull’isola eoliana che fu set del celebre film “Il Postino”, considerato il testamento artistico di Massimo Troisi, e vedrà ancora una volta Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di madrina.

Il riconoscimento a una carriera iconica

Massimo Boldi, che compirà 80 anni a luglio, ha recitato in oltre 70 pellicole nel corso di una carriera che abbraccia sei decenni. Amato da un pubblico vasto e trasversale, sarà ospite del festival nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 giugno, durante le quali ripercorrerà i momenti più significativi del suo percorso artistico.

La sua carriera inizia nel 1963, attraversando il cabaret, la televisione e il cinema, collaborando con maestri della comicità italiana come Corbucci, Vanzina, Salce, Pozzetto, Villaggio, Castellano e Pipolo, Oldoini, Parenti. Celebre la coppia formata con Christian De Sica, pilastro del “cinepanettone”. Ma Boldi non è stato solo comico: si è distinto anche in musica e intrattenimento televisivo.

Maria Grazia Cucinotta: una presenza immancabile

La madrina del festival Maria Grazia Cucinotta, indimenticabile interprete de “Il Postino”, sarà nuovamente presente per ricordare l’importanza del film girato a Salina e candidato a cinque Premi Oscar nel 1996, vincitore della statuetta per la musica di Luis Bacalov.

““Il Postino” continua a commuovere il mondo – dichiara l’attrice – viene proiettato anche nelle scuole di alcuni Paesi. Ogni volta che ascolto la colonna sonora, riaffiorano alla mente immagini romantiche, intense, girate tra Pollara e altre location mozzafiato. Massimo vive nelle sue opere e noi lo celebriamo ogni anno nei luoghi che ha tanto amato”.

Il Premio Massimo Troisi

Il direttore artistico Massimiliano Cavaleri, ideatore del Premio insieme a Patrizia Casale e Francesco Cappello, sottolinea l’orgoglio nell’ospitare Boldi: “Un interprete simbolo della nostra comicità. I suoi successi hanno segnato la storia della risata Made in Italy”.

Il Marefestival Salina – Premio Troisi, patrocinato nel 2023 e 2024 dal Ministero della Cultura e da diverse istituzioni regionali, sarà condotto dalla giornalista Nadia La Malfa con interviste a cura di Giovanni Pontillo.

Dal 2012, il Premio Troisi è stato consegnato a 90 grandi nomi del cinema italiano e internazionale, tra cui Matt Dillon, Pupi Avati, Sergio Castellitto, Miriam Leone, Edoardo Leo, Giovanni Veronesi, Fausto Brizzi, Roberto Andò, Neri Parenti, Giorgio Pasotti, Lunetta Savino, Francesco Pannofino, Lino Banfi, Giorgio Tirabassi, Anna Galiena, Alessandro Haber, Sabrina Impacciatore, Ricky Tognazzi, Serena Autieri, Valeria Solarino, Simona Izzo, Pif.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.