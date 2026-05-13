Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Corinne Clery, Marco Risi e Vincenzo De Lucia saranno alcuni dei protagonisti del Marefestival Salina Premio Troisi insieme con il maestro Giancarlo Giannini, già annunciato come ospite d’onore nelle scorse settimane, e Maria Grazia Cucinotta, attrice messinese interprete de “Il Postino” e, fin dalla prima edizione, madrina della manifestazione dedicata al grande attore napoletano.

L’evento, che si terrà sull’isola eoliana da venerdì 12 a domenica 14 giugno, promosso dai giornalisti Massimiliano Cavaleri (direttore artistico), Patrizia Casale e Francesco Cappello e giunto alla XV edizione, sarà presentato mercoledì 27 maggio alle ore 10,30 nella Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo (Palazzo dei Normanni).





Ogni anno Troisi “rivive” nei luoghi che ha tanto amato, scelti per il suo ultimo film, girato tra Procida e Salina, grazie al ricordo di artisti che l’hanno conosciuto di persona, lavorato con lui o semplicemente apprezzato. Le interviste a tu per tu, curate dalla conduttrice Nadia La Malfa e dall’autore Giovanni Pontillo ripercorrono come retrospettive le carriere dei premiati, cui viene consegnato il quadro-scultura realizzato dal maestro di resine Antonello Arena, il quale ha riprodotto il manifesto della celebre pellicola di Troisi. Capotondi, Francini e Cléry saranno premiati nella categoria “Attori”, Marco Risi nella sezione “Registi” e per i “Comici” Vincenzo De Lucia.





Cristiana Capotondi debutta in televisione poco più che adolescente nel telefilm Amico mio e da qui la sua ascesa in tv prosegue inarrestabile. Molti la ricordano, giovanissima protagonista dello spot di un famoso gelato firmato da Daniele Lucchetti, Cristiana Capotondi si cimenta in una serie dietro l’altra, diventando uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Ma il successo vero e meritato le arriva dal cinema. Dopo un esordio nelle popolarissime pellicole natalizie di Neri Parenti, Fausto Brizzi la lancia definitivamente nel panorama cinematografico con Notte prima degli esami, per il quale viene candidata al David di Donatello come migliore attrice protagonista. Occhi chiari vivacissimi, un’aria da perenne ragazza , le valgono il soprannome di Jodie Foster italiana.

Chiara Francini, dopo la laurea in lettere e le prime brillanti apparizioni in teatro, approda in tv con la fiction Gente di Mare. Ma il cinema è la sua grande passione: tra i film di maggior successo Una moglie bellissima, Maschi contro femmine e Coppia aperta quasi spalancata, nella doppia veste di attrice e produttrice. In tv recita in varie serie come Tutti pazzi per amore, Purché finisca bene e Non dirlo al mio capo, ed è stata co-conduttrice di Sanremo 2023 con Amadeus e Gianni Morandi Editorialista per la Stampa, ha pubblicato sei libri per Rizzoli.





Corinne Cléry esordisce al cinema a 17 anni ma è con il film scandalo Histoire d’O che diventa uno dei volti più riconoscibili soprattutto in Italia al fianco, tra gli altri, di Adriano Celentano, Anthony Quinn e Michele Placido diretta da registi come Pasquale Festa Campanile, Corbucci, Lizzani (Bluff storia di truffe e imbroglioni, Kleinhoff Hotel) Il successo internazionale arriva con il personaggio della Bond girl Corinne Dufour in Moonraker operazione spazio con Roger Moore. È attiva anche in tv come conduttrice del varietà Sotto le stelle e in fiction come Vita coi figli con Giancarlo Giannini diretta da Dino Risi, Don Matteo e Incantesimo. Da più di 20 anni è presente anche in diverse pièce teatrali tra le quali 8 donne e un mistero e Sul lago dorato.





Marco Risi, figlio del celebre regista Dino e fratello di Claudio, nel 1971 ha esordito nel cinema come assistente dello zio Nello per poi collaborare alle sceneggiature per i film del padre Caro papà e Sono fotogenico. Nel triennio 82-85 dirige Jerry Calà in ben tre film (Vado a vivere da solo, Un ragazzo e una ragazza, Colpo di fulmine). Con i film Soldati 365 giorni all’alba, Mery per sempre, Ragazzi fuori, Il Branco e Il muro di gomma, si allontana dalla commedia giovanile per virare decisamente verso un cinema d’impegno. Nel continente nero con Diego Abatantuono e Tre mogli rappresentano il temporaneo ritorno a un genere più leggero. Prosegue la sua carriera tra film biografici come Fortapàsc (con il compianto Libero De Rienzo) e Maradona – La mano de Dios o grotteschi come L’ultimo Capodanno fino alla fiction su Bernardo Provenzano, L’ultimo padrino. Autore del libro Forte respiro rapido. La mia vita con Dino Risi.





Vincenzo De Lucia, napoletano, classe 1987, è considerato uno dei più brillanti comici e imitatori della sua generazione: dopo aver debuttato con Made in Sud, è seguito il successo di Stasera Tutto è Possibile (STEP) e quello di Only Fun, oltre alle ospitate ormai cult a “This is Me” (con l’imitazione originale di Silvia Toffanin) Amici, Belve e Sanremo 2026 dove ha proposto l’inedita imitazione di Laura Pausini. Attore di estrazione accademica, è nel teatro che trova la dimensione ottimale con “La Signora della TV” e “Squilla il Telefono” attualmente in tour in tutta la Penisola.

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