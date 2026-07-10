Marilena Cricchio è la nuova coordinatrice della Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) del Comune di Trapani. L’elezione è avvenuta nell’ambito dell’organizzazione della Rsu e segna un importante passaggio per la rappresentanza sindacale dei dipendenti comunali e rafforza il ruolo della Cisl Fp Palermo Trapani all’interno dell’Ente.





Funzionaria al Comune di Trapani, Marilena Cricchio dirige il Distretto Socio Sanitario n. 50, che riunisce nove Comuni con Trapani quale Ente capofila. “L’elezione a coordinatrice della Rsu – ha commentato Marco Corrao, responsabile provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani – rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale caratterizzato da competenza, equilibrio e capacità di confronto, qualità che saranno messe al servizio della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Trapani. Siamo certi che saprà interpretare questo importante ruolo con responsabilità, autorevolezza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare il dialogo con l’Amministrazione comunale e la partecipazione dei lavoratori ai processi di crescita dell’Ente”.

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