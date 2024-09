Il premio speciale internazionale che la Giuria assegna ogni anno ad una personalità di notevole prestigio culturale, in considerazione del

complesso della sua attività è stato assegnato all’attrice Donatella Finocchiaro. Con tale conferimento, la Giuria ha voluto riconoscere le grandi

qualità artistiche di una donna della nostra terra che, dedicando tutta se stessa al teatro, al cinema ed alla televisione è riuscita ad imporsi per la

sua bravura e l’intensità del suo sguardo all’attenzione del grande pubblico, con un talento così versatile da suscitare una vasta gamma di

emozioni. “Quella della Giuria, ha commentato Salvatore Arnone presidente del Circolo Culturale, ente organizzatore della manifestazione, è

stata una scelta più che mai appropriata per le doti dell’artista siciliana che fin dal suo esordio con il film “ Angela” di Roberta Torre si è rivelata

un’attrice completa soprattutto per l’intensità recitativa.





Nell’ambito della sezione edita in lingua italiana la Giuria, composta da Flora Di Legami, Aldo Gerbino, Michela Sacco Messineo, Giovanni Perrone,

Ida Rampolla, Tommaso Romano, Ciro Spataro, Delia Pecoraro e Rita Cedrini, ha attribuito il primo premio a Laura Pugno, con la raccolta “I nomi”,

Edizioni La Nave di Teseo. Sono risultati finalisti: – Carla De Angelis, con la raccolta “Ogni giorno cerco di capire”, Fara Editore- Gabriele

Mastropaolo, con la raccolta “Versi” Aiello e Provenzano Edizioni – Giovanni Puma, con la raccolta “Frammenti di tempo” – Antipodes Editrice, –

Tino Traina, con la raccolta “Stazione di campagna” Spazio Cultura Editrice, – Maria Nivea Zagarella, con la raccolta “Parole senza fretta”, Bastogi

Libri Edizioni Per quel che concerne la sezione edita in lingua siciliana il primo premio ex aequo- è stato attribuito a Girolamo La Marca, con la

raccolta “Senza chjù sciatu” Edizioni Tricoli-Sommatino, e a Fabio Messina, con la raccolta “Sicilia chi passioni” Edizioni Enjoy. È risultata finalista

Mimma Raspanti, con la raccolta “Sarsa”, Ed. Italia Logistica-Torrazza Piemonte.

Nella sezione inediti in lingua siciliana il primo premio è stato assegnato a Domenico Alvise Galletto, con la lirica “Stasira li nevuli foddi”. Sono

risultati finalisti: – Giovanni Canzoneri, con la lirica “Ninna nanna ‘ntra la guerra”, – Laura La Sala, con la lirica “Petri”, Gioacchino Di Bella, con la

lirica “’U vecchiu e ‘u novu”, – Alessio Perez, con la lirica “Cunfissuri e cunfissanti”, – Teresa Riccobono, con la lirica “Friddu di luna”.

La Giuria ha proposto di assegnare la Targa “Francesco Grisi” al professoreGiovanni Ruffino, presidente del Centro Studi Filologici Siciliani, per il

complesso della sua notevole ricerca scientifica che ha portato alla realizzazione dell’Atlante Linguistico Siciliano. La Commissione Giudicatrice,

inoltre, ha deciso di assegnare una Targa premio all’opera straniera di poesia, tradotta in italiano, “Los rostros del amor – I volti dell’amore”, della

poetessa peruviana Gladys Basagoitia Dazza, edizioni Fara.





Quest’anno per la settima volta, i premi, in una simbiosi tra arte e poesia, sono stati realizzati dagli artisti della Galleria d’arte 71 di Palermo,

coordinati da Marcello Scorsone, che condividendo lo spirito dell’evento marinese, sono convinti dell’unicità dell’arte per fare emergere il valore

comunicativo della poesia.

La cerimonia di premiazione, curata dal Circolo Culturale avrà luogo a Marineo domenica 1 settembre alle ore 18.00, nel tradizionale piazzale del

Castello, e sarà presentata dall’attrice Stefania Blandeburgo, mentre la voce recitante sarà quella di Marisa Palermo.

Luogo: Castello , Piazza Castello , MARINEO, PALERMO, SICILIA

