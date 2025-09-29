La Fondazione Gioacchino Arnone promuove un’importante opportunità per i giovani del territorio: una borsa di studio a copertura totale destinata alla partecipazione al corso di sceneggiatura presso la Scuola di Cinema Piano Focale – Eikona Film di Palermo, per l’anno accademico 2025–2026. L’iniziativa è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nel Comune di Marineo o nei territori di Bolognetta, Godrano, Cefalà Diana, Corleone, Mezzojuso, Misilmeri e Villafrati, e nasce con l’obiettivo di sostenere i talenti locali, offrendo loro l’opportunità di accedere a una formazione cinematografica di alto livello senza dover lasciare la Sicilia.





La Scuola Piano Focale, diretta dal Regista Pippo Gigliorosso è una realtà didattica riconosciuta a livello nazionale per la qualità dei suoi corsi e del corpo docente. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro venerdì 10 ottobre 2025 via email all’indirizzo bandi.pianofocale@gmail.com o brevi manu presso la sede della Fondazione Arnone Piazza della Repubblica, 20, Marineo. Per info: www.pianofocalescuola.it Cell. 333.3487019. Segreteria Fondazione Arnone 328.3113713.

VIsualizza bando – https://marineo.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/09/bando-borsa-di-studio-fondazione-arnone-marineo-ok.pdf

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.