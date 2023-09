Your browser does not support the video element.

Almeno quattro alberi piantati da pochi mesi a villa Sperlinga ed altri quattro a villa Costa sono morti a causa della mancata irrigazione nelle ultime settimane di quest’anno.

Nei mesi estivi, d’altronde, è ancor più necessario avere una particolare cura delle piante e delle alberature, data la notoria mancanza di piogge e la violenza delle ondate di calore che colpiscono la nostra terra.

“A cosa serve piantare nuovi alberi se il Comune di Palermo non è in grado di curarli?” – ha dichiarato il Cons. Marino – “Gli uffici sono in evidente difficoltà e a pagarne le conseguenze siamo tutti noi, dalle mancate potature alla più semplice irrigazione degli spazi verdi comunali”.

“È necessario intervenire il prima possibile” – conclude – “non possiamo permetterci che la prossima estate si verifichino nuovamente le stesse problematiche: tutto ciò è assolutamente prevedibile ed evitabile”.

