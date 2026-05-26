“Grazie a tutti. Questa vittoria è vostra. Grazie a chi mi è stato accanto fin dall’inizio di questo percorso e a chi si è avvicinato strada facendo, condividendo un progetto che oggi ha ottenuto la fiducia dei cittadini. Se oggi siamo qui a festeggiare questa vittoria, è perché ciascuno di voi ha dato un contributo fondamentale. Da solo non sarei andato da nessuna parte. Questa non è la vittoria di una sola persona, ma di una comunità che ha scelto di credere in un’idea di futuro per San Giovanni La Punta.

Ho deciso di candidarmi dopo 25 anni perché ritenevo fosse il momento giusto per mettermi a disposizione di tutti i puntesi. Il sindaco deve essere il sindaco di tutti, senza distinzioni.

Un pensiero particolare va a Orazio Caruso, Giampiero Scuderi e Giovanni Costantino, compagni di un percorso politico e umano che, in momenti diversi, ha contribuito a costruire questa strada. Ad Andrea Messina. Ogni esperienza, ogni confronto, ogni persona incontrata lungo il cammino ha avuto un valore.

Adesso, però, inizia il lavoro vero e di condivisione. Per questo voglio darvi subito un appuntamento: sabato prossimo, alle ore 19, in piazza Lucia Mangano, per incontrarci ancora una volta e iniziare insieme a programmare ciò che c’è da fare per San Giovanni La Punta.

Perché il sindaco deve stare tra la gente, con la gente. E io sarò qui, con voi. Sarò il sindaco di tutti.

Adesso festeggiamo questo momento insieme. Grazie di cuore a tutti”.

Sono le dichiarazioni del neo candidato sindaco di San Giovanni La Punta, Mario Brancato.

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