È Mario Venuti l’ospite d’eccezione del Latin Festival 2026, in programma venerdì 21 e sabato 22 agosto nel suggestivo borgo di Petralia Sottana, nel cuore delle Madonie. Il noto cantautore e polistrumentista siciliano si esibirà nel dettaglio sabato 22 agosto a partire dalle ore 22 in Piazza Finocchiaro Aprile con una raffinata formazione in quartetto. Il pubblico verrà coinvolto in un viaggio musicale tra i grandi successi dell’artista, reinterpretati con eleganti sonorità latine, tra bossa nova, samba e raffinate contaminazioni mediterranee.



Ricco e variegato anche il resto del programma di questa quarta edizione del Latin Festival, che ancora una volta propone ai curiosi e agli appassionati una vera e propria full immersion nel mondo latino, tra stand gastronomici e degustazioni di specialità tipiche della cucina sudamericana e caraibica, concerti e show di salsa portoricana, salsa cubana e danze popolari brasiliane. Ben otto, inoltre, le scuole di ballo, provenienti da tutta la Sicilia, che si esibiranno per l’occasione.





“Il Latin Festival- dichiara il Direttore Artistico, Antonio Lombardo- celebra la sua quarta edizione e si afferma quale punto di riferimento per chi ama la cultura latina. Ogni anno è una festa che diventa sempre più estesa- siamo riusciti a coinvolgere tantissime scuole di ballo della Sicilia- e che conquista sempre più appassionati e curiosi. Il fatto che questo evento interculturale venga organizzato nel caratteristico borgo madonita di Petralia Sottana, nelle sue location suggestive, le attribuisce inoltre un’identità unica”.





IL PROGRAMMA



Il Latin Festival 2026 prenderà il via venerdì 21 agosto, dalle ore 19, con l’inaugurazione degli stand gastronomici e la sfilata di percussioni bahiane, lungo il Corso Paolo Agliata. Alle ore 20, in Piazzetta Monumento, il trio acustico Mulata Raíz, con la musica colombiana.



Alle ore 22, poi, uno dei concerti più attesi, quello di Luiz Murakami, uno dei più rinomati artisti brasiliani, conosciuto per il suo intreccio di bossa nova, jazz e world music.





Sabato 22 agosto, alle ore 19, tornano le percussioni bahiane, questa volta accompagnate dalle danze della ballerina Roberta Kalile. Mentre alle ore 19:30, in Piazza Misericordia, si accendono le danze popolari brasiliane e le esibizioni delle scuole di ballo: iLoveSalsa, TimbaAcademy, Cubanacademy, Salsa Deluxe, Capital Dance Academy, Latin Fusion e ASD Bailamos. Alle ore 20, in Piazzetta Monumento, il Jerusa Barros Trio. Alle ore 22 in piazza Finocchiaro aprile, lo special guest di questa edizione, Mario Venuti, in concerto con il suo raffinato quartetto. La notte si chiuderà in piazza Misericordia tra esibizioni delle scuole di ballo, balli caraibici,reggaeton e il DJ set di Fabrizio Pillitteri, fino all’alba (ore 4:00).



Il Latin Festival è organizzato dall’Associazione Jazz and Bossa Petralia con il patrocinio dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Petralia Sottana, e della Banca di Credito Cooperativo delle Madonie.



Tutti gli eventi sono gratuiti, sia concerti che spettacoli di danza.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.