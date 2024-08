Il suggestivo castello di Ragusa ospiterà, il 13 agosto 2024, la terza edizione dell’evento “Raccontami di Te…”, un’iniziativa che fonde l’arte dello scrivere con quella figurativa. Organizzato dall’associazione Malia, l’evento si svolgerà in un nuovo spazio più ampio e incantevole, promettendo un’esperienza indimenticabile per il pubblico.

Quest’anno, “Raccontami di Te…” vedrà la partecipazione di numerosi scrittori e pittori, creando un’alchimia di emozioni attraverso la combinazione di musica, pittura, scrittura, teatro e letteratura. Tra gli ospiti d’onore, ci sarà il Presidente dell’Accademia delle Prefi Salvatore Battaglia, che contribuirà con la sua esperienza e il suo talento.

Gli ideatori dell’evento, Debhorah Di Rosa e Salvo Garipoli, spiegano che il progetto è nato con l’obiettivo di stimolare una partecipazione attiva delle persone. “Ciascuno di noi porta nel cuore il ricordo di una persona speciale: un bene prezioso che vorremmo non perdere mai. Il progetto ‘Raccontami di tè nasce proprio dalla volontà di dare sostanza a queste emozioni, sentirle e renderle immortali, attraverso il potere magico delle parole e dei colori”, affermano.

Tra le opere presentate, spiccano due racconti “Correva l’anno 1963” e “Quando la mia bisnonna Giovanna”. L’autore descrive nel primo racconto con nostalgia l’ingresso del primo televisore nella casa della famiglia Battaglia. Ricorda come suo padre, un barbiere, raccolse i fondi necessari grazie ai contributi dei clienti durante le festività natalizie. L’attesa per l’arrivo del televisore e l’emozione di vederlo finalmente a casa sono narrate con un tocco personale e commovente, evocando un’epoca in cui la televisione rappresentava una finestra sul mondo e un sogno realizzato. Nel secondo racconto l’’autore descrive la forza di una donna, intraprendente come poche, che al tempo della guerra si fa avanti per il bene comune.

Per l’Evento sono stati assegnati i due racconti ad artisti che hanno interpretato e raffigurato ciò che il racconto li ha ispirato. Il primo quadro a firma di Claudia Clemente ispirata al racconto “Correva l’anno 1963” Tra ironia e nostalgia un amarcord irresistibile. Il secondo quadro a firma di Milena Nicosia ispirata al racconto “Quando la mia bisnonna Giovanna”. La descrizione di una donna lavoratrice, volitiva e determinata, che per motivi economici e rivendicazione dei diritti calpestati, intraprende un viaggio per il riconoscimento di tale diritto per il bene comune.

“Raccontami di Te…” non è solo un evento, ma un viaggio nelle emozioni e nei ricordi. Come per le edizioni precedenti, il pubblico sarà rapito dalla magia che si crea quando diverse forme d’arte si incontrano al tramonto. Un’esperienza unica, che lascia senza fiato e che continua a crescere in bellezza e intensità anno dopo anno.

Appuntamento quindi al 13 agosto al castello di Ragusa per un evento che promette di toccare il cuore di tutti i partecipanti, rendendo immortali le emozioni attraverso l’arte.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi





