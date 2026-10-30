Nuovo passo avanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico di Mascali. Sono stati consegnati dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania alla ditta appaltatrice i lavori di ripristino e valorizzazione degli scavi archeologici realizzati nel giardino antistante la basilica paleocristiana della Nunziatella, nella frazione di Nunziata. L’intervento è finanziato dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Le indagini archeologiche condotte negli anni scorsi, in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia, sezione comprensoriale ionico-etnea, avevano portato alla luce la presenza di un muro perimetrale riconducibile alla basilica paleocristiana, ampliando le conoscenze sulla storia e sulle testimonianze del cristianesimo antico nel territorio.





Il progetto prevede la realizzazione di una copertura per proteggere gli scavi e i reperti emersi. Sarà inoltre abbassata una parte del muro perimetrale del giardino della chiesetta, così da consentire una migliore visibilità dell’area archeologica anche dalla strada e agevolare l’accesso dei visitatori.

Alla consegna dei lavori erano presenti il soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Catania, Maurizio Auteri, l’archeologa della Soprintendenza Angela Merendino, i rappresentanti della ditta appaltatrice, il vicesindaco di Mascali Alberto Cardillo, l’assessore comunale ai Beni culturali Adele Finocchiaro e i consiglieri comunali Carmelo Di Luca Cardillo e Sebastiano Andò.





La storia delle indagini alla Nunziatella affonda le radici nel 1985. Gli interventi di restauro e di scavo archeologico condotti dalla Soprintendenza di Catania, conclusi nel 2013, hanno consentito la riapertura al culto della chiesa, la fruizione di un pregevole ciclo di pitture medievali e, soprattutto, la scoperta della vicina basilica paleocristiana, considerata una delle più antiche testimonianze del cristianesimo nella Sicilia orientale.

Nel 2021, nello slargo antistante l’ingresso della chiesa, il rinvenimento fortuito di alcune sepolture medievali prive di corredo ha fornito nuovi spunti per la ricerca. La datazione al XIV secolo, effettuata attraverso l’analisi del carbonio 14, ha suggerito la ripresa delle indagini archeologiche nell’ambito di una convenzione tra la Soprintendenza di Catania, il Comune di Mascali e l’Archeoclub d’Italia, sezione comprensoriale ionico-etnea, con il supporto dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.





«Questi ulteriori lavori rappresentano un’ulteriore occasione di valorizzazione e promozione del nostro territorio», ha dichiarato il sindaco Salvo Gullotta, sottolineando l’importanza di continuare a investire nella tutela delle testimonianze storiche e archeologiche della città.

Il vicesindaco Alberto Cardillo ha evidenziato come l’intervento consentirà di migliorare concretamente la fruibilità del complesso monumentale.

«I lavori permetteranno di rendere più accessibile il sito monumentale della Nunziatella», ha affermato Cardillo, annunciando anche l’avvio di un’interlocuzione con il Parco archeologico per rendere maggiormente fruibile la zona che custodisce i mosaici.





Parallelamente, la Regione sta avviando un percorso di partenariato pubblico-privato finalizzato ad aprire il sito ai flussi turistici, favorendone la conoscenza e l’inserimento nei circuiti culturali del territorio.

In questa prospettiva si inserisce anche la realizzazione di una nuova brochure dedicata alle bellezze e al patrimonio locale, che sarà presentata alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum. L’iniziativa punta a far conoscere le risorse culturali del comprensorio agli operatori del settore e ai tour operator, creando nuove opportunità di promozione turistica.

Il cantiere della Nunziatella si inserisce dunque in un percorso più ampio di recupero e valorizzazione di un patrimonio millenario, con l’obiettivo di proteggere le testimonianze del passato e trasformarle in una risorsa sempre più accessibile e attrattiva per visitatori e studiosi.

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