Trasparenza, assistenza e puntualità. Sono queste le richieste perentorie avanzate dall’amministrazione comunale di Mascali nei confronti della SIE (Servizio Idrico Etneo), in merito ad alcune criticità emerse nella gestione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento al recapito delle fatture del IV trimestre 2025. Attraverso una nota ufficiale firmata dal vice sindaco Veronica Musumeci, e indirizzata ai vertici della SIE, all’Ati Acque e, per conoscenza, al Prefetto di Catania, l’Ente ha acceso i riflettori sui disagi che l’utenza sta affrontando in questa delicata fase di transizione gestionale.





L’obiettivo dell’intervento è duplice: garantire che il passaggio al nuovo sistema non avvenga a discapito dei cittadini e assicurare che il rapporto tra gestore e utenza sia improntato alla massima chiarezza. “Si sollecita la Sie ad assicurare particolare attenzione alle attività di assistenza e chiarimento all’utenza, alla tempestività gestionale delle eventuali segnalazioni, al rapporto informativo necessario durante la fase di consolidamento del nuovo sistema gestionale”.

L’amministrazione comunale intende vigilare affinché i disguidi legati al recapito o al calcolo delle bollette non gravino ulteriormente sulle famiglie mascalesi.

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