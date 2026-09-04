Mascali si prepara a vivere un settembre all’insegna del vino, della cultura, della tradizione e dello spettacolo. Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Mascali, sono stati presentati ufficialmente il Nerello Wine Fest e il Premio Nerello Mascalese, due importanti appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio e del suo vitigno simbolo.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Mascali Salvo Gullotta, il vicesindaco Alberto Cardillo, l’assessore Adele Finocchiaro, il consigliere Sebastiano Andò, la musicista Alex Allyfy, il cantastorie Luigi Di Pino, il sommelier Salvo Ognibene e il presentatore del Premio Nerello Mascalese Maurizio Caruso.





«Il Nerello Mascalese rappresenta una delle grandi identità del nostro territorio e Mascali ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nella sua promozione – ha dichiarato il sindaco Salvo Gullotta in sinergia con il vice sindaco Alberto Cardillo -. Vogliamo portare Mascali e il suo vitigno simbolo oltre i confini locali e far conoscere sempre di più le nostre eccellenze. Questi appuntamenti rappresentano solo l’inizio di un percorso che intendiamo sviluppare nel tempo, mettendo insieme agricoltura, cultura, turismo, tradizione e promozione del territorio».

Un progetto che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, punta dunque a trasformare il Nerello Mascalese in un vero e proprio ambasciatore di Mascali.





I due principali eventi, fortemente voluti dall’Amministrazione comunale, si svolgeranno nei prossimi due fine settimana e saranno accompagnati da un ricco programma di iniziative.

Il primo appuntamento sarà il Nerello Wine Fest, in programma domenica 6 settembre in Piazza Duomo.

A partire dalle 18.30 apriranno i banchi di degustazione, con la partecipazione di numerose cantine di Mascali e dell’Etna.

Seguirà la masterclass “Contea di Mascali, culla del Nerello Mascalese”, con gli interventi di Vittorio Cardaci, Santi Natola e Salvo Ognibene.

Alle 20 spazio al talk “Nerello Mascalese: origini, identità e futuro del vitigno simbolo dell’Etna”, dedicato alla storia del vitigno, al suo legame con il territorio e alle prospettive future della viticoltura etnea.

La serata proseguirà con lo show cooking e con la musica live del Rox Di Leo Trio, in un connubio tra enogastronomia, cultura e intrattenimento.

La programmazione si arricchirà inoltre di un importante appuntamento culturale, patrocinato dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, con ingresso libero.





Venerdì 11 settembre, alle ore 21, la suggestiva cornice della Nunziatella, a Nunziata di Mascali, ospiterà il concerto del celebre cantastorie Luigi Di Pino e la sua Orchestra, in una serata dedicata alla musica e alla tradizione siciliana.

Il secondo grande appuntamento sarà il Premio Nerello Mascalese, in programma sabato 12 settembre 2026, alle ore 21, in Piazza Duomo.

Una serata pensata per celebrare le eccellenze di Mascali e del territorio, attraverso diverse espressioni della vita culturale e sociale: dalla tradizione alla musica, dalla moda alla promozione territoriale.

Sul palco saranno protagonisti Sasà Salvaggio e la musicista Alex Allyfy, mentre la serata sarà presentata da Maurizio Caruso.





Il Premio Nerello Mascalese sarà conferito tra gli altri a due importanti personalità mascalesi: alla musicista Alex Allyfy e a Giuseppe Musumeci, direttore della Struttura Complessa di Cardiologia Clinica e Interventistica dell’Ospedale Mauriziano di Torino.

Particolarmente atteso sarà anche il defilé dedicato a sposa, sposo e cerimonia, curato da Polisano Spose, che porterà in Piazza Duomo eleganza e moda, inserendosi in una manifestazione nata per raccontare le molteplici eccellenze del territorio.

Il Premio Nerello Mascalese nasce infatti con l’obiettivo di raccontare Mascali attraverso le sue identità, le sue professionalità e i suoi talenti, mettendo insieme cultura, territorio, musica, moda e tradizione.





Tre appuntamenti che rappresentano una significativa occasione di promozione per Mascali e per l’intero comprensorio etneo, con l’obiettivo di richiamare cittadini, visitatori, operatori del settore e appassionati.

Il Nerello Wine Fest, il concerto di Luigi Di Pino e il Premio Nerello Mascalese saranno dunque tre occasioni per vivere le piazze e i luoghi di Mascali, riscoprendo le radici vulcaniche e culturali di un territorio unico, dove la tradizione vitivinicola incontra la cultura, la musica, lo spettacolo e la moda.

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