Dopo i difficili eventi meteorologici legati al passaggio del ciclone Harry, che ha colpito con particolare forza il litorale mascalese, l’Amministrazione Comunale di Mascali ha attivato le procedure per il ristoro dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese.

Il Comune ha infatti reso disponibili i modelli ufficiali per la ricognizione dei danni, passaggio fondamentale per accedere ai futuri contributi di risarcimento.





La comunicazione è rivolta specificamente ai residenti e ai titolari di attività economiche situate nelle frazioni di Sant’Anna e Fondachello, le zone che hanno registrato le maggiori criticità a causa delle mareggiate e del forte vento. Per facilitare la procedura, la modulistica è stata suddivisa in due categorie distinte: Modello B1 (Privati): destinato ai cittadini che hanno subito danni ad abitazioni o beni personali; Modello C1 (Attività Commerciali): riservato alle imprese, ai titolari di attività produttive e commerciali che hanno riportato danni a strutture, macchinari o scorte.

I cittadini e gli imprenditori interessati hanno a disposizione due modalità per la consegna della documentazione. Consegna a mano attraverso l’ufficio Protocollo del Comune, in piazza Duomo; tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mascali.ct.it

