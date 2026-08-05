Circa duemila spettatori nelle serate di maggiore richiamo. L’Arena sul Mare di Fondachello si conferma il cuore degli eventi. Bene anche l’isola pedonale e la programmazione diffusa tra mare, centro e collina





Una stagione estiva che entra nel vivo con una risposta del pubblico che, almeno in questa prima fase, sembra andare oltre le aspettative. I dati sono ancora provvisori e saranno definitivi soltanto al termine della programmazione, ma le presenze registrate nelle principali serate di spettacolo restituiscono un quadro positivo per “Mascali Estate 2026”.





La stima media delle serate di maggiore richiamo si aggira intorno alle duemila presenze, con platee gremite e una partecipazione che ha interessato non soltanto Fondachello, ma anche il centro di Mascali e la frazione collinare di Puntalazzo. Un risultato che assume particolare rilievo considerando che il cartellone, partito il 25 luglio, prevede oltre trenta appuntamenti tra spettacoli, musica, cultura, sport, tradizioni ed enogastronomia e accompagnerà il territorio fino a settembre.

A catalizzare maggiormente l’attenzione è stata l’Arena sul Mare di piazza Cristoforo Colombo, sul lungomare di Fondachello. La struttura, pensata per ospitare gli appuntamenti di maggiore richiamo, ha trovato nel pubblico una risposta significativa. Le serate caratterizzate dalla maggiore affluenza hanno visto l’Arena riempirsi, trasformando lo spazio sul lungomare in uno dei principali punti di aggregazione dell’estate.





A contribuire al successo della stagione non sono stati, però, soltanto gli spettacoli. Tra gli aspetti maggiormente apprezzati viene indicata anche l’isola pedonale serale sul lungomare, che ha consentito di ridurre il traffico nelle ore di maggiore affluenza e di rendere la zona più facilmente fruibile da famiglie, bambini e villeggianti. Una scelta che ha favorito anche la passeggiata e la presenza di pubblico davanti alle attività commerciali e ai locali.

Attenzione anche ai servizi collegati agli eventi, dalla pulizia delle aree interessate alla presenza dei bagni chimici, fino alla gestione complessiva degli spazi. Elementi che, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, contribuiscono alla vivibilità delle località e alla buona riuscita delle manifestazioni.

Il programma ha inoltre confermato la volontà di distribuire gli appuntamenti sull’intero territorio comunale. A Mascali centro, il 30 luglio, piazza Duomo ha ospitato il Gran Galà del Premio Radio Universal TV, mentre in questi giorni il centro cittadino è animato dall’International Street Food, in programma fino al 6 agosto.

Grande partecipazione anche a Puntalazzo, dove il primo agosto si è svolta “Sicilia in Festa” insieme al Premio Contea di Mascali. La serata, condotta da Diego Caltabiano e David Simone Vinci, ha portato pubblico nella frazione collinare, confermando l’interesse per una proposta capace di coinvolgere diverse aree del territorio. Nella stessa giornata, all’Arena sul Mare di Fondachello, spazio alla musica con la Pentasoul Band.





Ora riflettori puntati sui prossimi appuntamenti

Il calendario di agosto propone altri eventi di richiamo. Mercoledì 5 agosto, alle ore 21, l’Arena sul Mare ospiterà Chiara Anicito con il “Cammela Live Show”, appuntamento conclusivo della rassegna “Mascali che ride”, dopo le serate affidate a Claudio Casisa e Gennaro Calabrese.

Grande attesa anche per l’11 agosto, alle ore 21.30, quando a Fondachello arriverà Gianmarco Carroccia con “Emozioni”, spettacolo dedicato alle canzoni di Lucio Battisti e Mogol. L’appuntamento, a ingresso libero, punta a richiamare pubblico non soltanto da Mascali, ma anche dai centri vicini.

Accanto all’intrattenimento trova spazio anche la valorizzazione del patrimonio culturale. Domenica 9 agosto sono previste le visite guidate gratuite al sito archeologico della Nunziatella, un’occasione per conoscere uno dei luoghi più significativi della storia di Mascali.

«La risposta del pubblico ci rende particolarmente soddisfatti – afferma il sindaco Salvo Gullotta – perché dimostra che Mascali può proporre una programmazione capace di coinvolgere famiglie, giovani, anziani, residenti e turisti. Il risultato non riguarda soltanto gli spettacoli, ma l’intero sistema organizzativo: pulizia, servizi, sicurezza, isola pedonale e coinvolgimento delle attività economiche. Ringrazio gli assessori, i consiglieri comunali, gli uffici, la direzione artistica di Giuseppe Caudullo, le associazioni, i volontari e tutti coloro che stanno lavorando quotidianamente alla realizzazione degli eventi».





Per il vicesindaco con delega al Turismo e allo Spettacolo Alberto Cardillo, «l’Arena sul Mare era una scommessa e si è rivelata una scelta vincente. Vederla gremita, in uno scenario straordinario tra il mare e l’Etna, rappresenta una risposta importante al lavoro svolto. La stima di circa duemila presenze nelle serate di maggiore richiamo produce ricadute positive anche per le attività commerciali e per l’immagine turistica di Mascali. Abbiamo voluto costruire un cartellone diffuso, capace di collegare mare, centro e collina, dando spazio anche alla cultura, allo sport e alle tradizioni».

La stagione proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti e accompagnerà il territorio fino al “Settembre della Cultura”, iniziativa alla quale sta lavorando anche l’assessore alla Cultura Adele Finocchiaro.

L’obiettivo è mantenere viva l’attenzione sul territorio anche oltre il periodo centrale dell’estate, utilizzando gli eventi come occasione di aggregazione, valorizzazione del patrimonio locale e promozione turistica.

Il calendario completo e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul portale mascalieventi.it e sulla pagina Facebook “Mascali Estate”.

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