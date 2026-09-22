Una domenica di sport, energia, divertimento e socialità. Mascali ha vissuto una giornata di grande partecipazione in occasione dello SportCity Day 2026, con piazza Duomo e piazza Dante trasformate in un grande spazio aperto dedicato al movimento e al benessere.

Un’attività voluta dall’amministrazione comunale e coordinata dal Vice Sindaco con delega allo Sport, Alberto Cardillo.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, le due piazze del centro cittadino sono state animate da numerosi giovani, famiglie e appassionati, accorsi per assistere alle attività, cimentarsi nelle diverse discipline e scoprire nuove opportunità sportive. Una vera e propria festa dello sport che ha coinvolto persone di tutte le età, con una presenza particolarmente significativa di bambini e ragazzi.





Calcio, basket, pallavolo, danza e hip-hop, karate e kobudo, nordic walking, equitazione, giochi e percorsi motori, padel e pickleball, podismo, bastone e paranza corta siciliana sono state alcune delle discipline protagoniste della manifestazione. Accanto allo sport non sono mancati momenti dedicati alla salute e alla prevenzione, alle attività di benessere e ai laboratori rivolti ai più piccoli.

A rendere ancora più ricco il programma è stato il convegno “Sport e benessere”, dedicato al rapporto tra attività fisica, salute e qualità della vita, curato dalla Pro Loco di Mascali, relatori il dottore Giuseppe Garozzo dell’associazione Misericordia Giarre Mascali, il prof. Nuccio Gignina, il responsabile provinciale Asi Angelo Musumeci, la biologa nutrizionista Giulia D’Urso e il sindaco di Mascali Salvo Gullotta nella duplice veste di amministratore locale e medico.





Presenti anche i volontari della Protezione civile NOES, impegnati nel supporto alla manifestazione.

Particolarmente significativa la partecipazione delle associazioni sportive mascalesi e del comprensorio jonico-etneo, che hanno portato in piazza discipline, esperienze e competenze, creando un’occasione concreta di incontro e condivisione.

“Una giornata fantastica per Mascali all’insegna dei valori fondamentali dello sport – hanno sottolineato il sindaco Salvo Gullotta e il Vice Sindaco con delega allo Sport Alberto Cardillo – In contemporanea a centinaia di Comuni in tutta Italia, i nostri ragazzi hanno celebrato lo sport come mezzo di condivisione, collaborazione e spirito di squadra, ma anche come strumento per stare bene con il proprio fisico e con gli altri. Grazie alle associazioni mascalesi e del comprensorio jonico-etneo che hanno pacificamente invaso la grande area pedonale del nostro centro cittadino”.





Per molti giovani lo SportCity Day è stata anche l’occasione per avvicinarsi a discipline mai praticate prima, sperimentare nuove attività e scoprire quanto lo sport possa essere uno strumento di aggregazione, partecipazione e crescita personale.

Musica, animazione, premiazioni e momenti di ringraziamento hanno accompagnato l’intera giornata, contribuendo a creare un clima di festa che ha coinvolto il centro di Mascali.

L’iniziativa ha così raggiunto l’obiettivo di portare lo sport fuori dai tradizionali impianti e dentro il cuore della città, trasformando piazza Duomo e piazza Dante in un grande spazio di incontro dove movimento, divertimento, benessere e socialità sono stati protagonisti.

Lo SportCity Day 2026 si è svolto con la collaborazione di CONI, ICS, Sport e Salute, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Comitato Italiano Paralimpico e ASI Comitato Provinciale Catania.

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