Sono oltre mille le istanze di accesso alla definizione agevolata dei tributi pervenute al Comune di Mascali. Un numero significativo che testimonia l’interesse dei contribuenti verso la procedura introdotta dall’Ente per consentire a cittadini e attività di regolarizzare alcune pendenze con il Comune attraverso condizioni agevolate.

La misura prevede, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale, la possibilità di beneficiare dell’esclusione o della riduzione di interessi e sanzioni, consentendo ai contribuenti di mettersi in regola con le proprie posizioni.

L’iniziativa punta, da un lato, a favorire i cittadini e le attività che intendono sanare situazioni di omesso o insufficiente pagamento e, dall’altro, a permettere all’amministrazione comunale di recuperare crediti non riscossi, sia di natura tributaria sia patrimoniale, contribuendo anche alla riduzione del contenzioso.





“È un risultato altamente positivo – commenta il sindaco di Mascali Salvo Gullotta – perché dimostra concretamente quanto questa opportunità fosse attesa dai cittadini. Oltre mille istanze rappresentano un dato importante per un Comune delle dimensioni di Mascali e confermano la volontà di tanti contribuenti di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Ente.

Allo stesso tempo, la definizione agevolata consente al Comune di recuperare risorse e crediti che altrimenti rischierebbero di rimanere non riscossi. È una misura che va nella direzione di una maggiore collaborazione tra amministrazione e cittadini, favorendo la regolarizzazione e dando all’Ente la possibilità di rafforzare la propria capacità di riscossione”.





Il dato delle istanze già pervenute assume dunque un peso particolare nel quadro delle attività avviate dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di coniugare il recupero delle somme dovute con la possibilità, per i contribuenti, di affrontare le proprie pendenze attraverso un percorso agevolato.

L’Amministrazione sta valutando la possibilità di riaprire i termini per permettere ad altri contribuenti di aderire a questa azione.

“Con quest’atto- dichiarano il sindaco Gullotta e il presidente del consiglio Giuseppe Cardillo – intendiamo andare incontro alla collettività, dando riscontro alle numerose richieste di riapertura, stante che la precedente definizione cadeva a cavallo del cambio di amministrazione”.

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