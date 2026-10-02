Domenica prossima 4 ottobre la cittadina di Mascali si animerà di eventi dedicati alle famiglie, ai più piccoli, alle tradizioni locali e agli amici a quattro zampe con due eventi distribuiti in altrettante piazze del centro cittadino.

Il primo appuntamento “Pista e Ammutta” – La vendemmia dei piccoli, si terrà in Piazza Dante dalle ore 9:30 alle ore 12:00. La mattinata è pensata per avvicinare i bambini alla cultura e alle antiche consuetudini del territorio attraverso il gioco.





Il programma dell’area dedicata ai più piccoli comprende:

Pigiatura dell’uva con i piedini, per rivivere l’antica tradizione contadina.

Angolo ricreativo con l’albero della vite;

Angolo foto ricordo per immortalare la giornata;

Animazione e giochi a cura di ForDream Animazione.





Piazza Duomo ospiterà il secondo evento della giornata. In concomitanza con la ricorrenza di San Francesco, protettore degli animali, alle ore 9:30 prenderanno il via le operazioni di microchippatura dei cani a cura del Dott. Salvatore La Rosa.

Ore 11:30: la tradizionale Benedizione degli animali.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 15/2022, per le operazioni di identificazione e iscrizione all’anagrafe canina è previsto un contributo di solidarietà a carico del proprietario o detentore, così suddiviso:

€ 20,00 per l’iscrizione di un singolo cane;

€ 80,00 per l’iscrizione di una cucciolata superiore a tre soggetti;

€ 10,00 per la variazione di proprietà di un animale già iscritto.





Il versamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA della Regione Siciliana, accedendo al portale dei pagamenti regionali.

Nella causale di pagamento i privati cittadini dovranno indicare “Iscrizione anagrafe” oppure “Variazione proprietà”. Si consiglia di portare con sé la ricevuta del pagamento PagoPA al momento della microchippatura.





“Domenica 4 ottobre rappresenterà un momento di straordinaria condivisione per la nostra comunità, unendo nel cuore di Mascali i valori della nostra identità, l’amore per le tradizioni e la sensibilità verso i più fragili e gli animali- ha detto il sindaco di Mascali Salvo Gullotta. Quella di domenica sarà quindi una giornata ricca di significati che unisce identità locale, attenzione per l’infanzia e amore per gli animali nel cuore di Mascali, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Ringrazio il Vice Sindaco, gli assessori, i consiglieri e i volontari che si stanno prodigando nell’organizzazione”.

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