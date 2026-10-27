Un progetto ideato e progettato da Valentina Capizzi, membro dell’Associazione Centro Azione Donna, che da oltre sei anni promuove la cultura della prevenzione e della sicurezza femminile.

Promuovere la cultura della prevenzione, accrescere la consapevolezza individuale e fornire strumenti utili alla tutela della propria incolumità: sono questi i principi alla base di DONNEVIETATOMORIRE, un progetto ideato e progettato da **Valentina Capizzi**, membro dell’Associazione Centro Azione Donna, che da oltre sei anni dedica particolare attenzione alla sicurezza delle donne attraverso un percorso formativo che integra preparazione pratica, educazione e consapevolezza psicologica.





L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere un approccio alla sicurezza femminile fondato sulla prevenzione, intesa come capacità di riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio, individuare i segnali di pericolo e acquisire strumenti adeguati per affrontarli con maggiore consapevolezza.

DONNEVIETATOMORIRE non è un semplice corso di difesa personale, ma un **percorso di formazione e sensibilizzazione** che mira a rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e a sviluppare strategie di protezione individuale.





L’obiettivo principale è fornire alle partecipanti tecniche di base per divincolarsi da una possibile aggressione e allontanarsi in sicurezza, mettendo sempre al primo posto la tutela della propria incolumità.

Il progetto non promuove il confronto fisico né la violenza: insegna a prevenire, a proteggersi e a sottrarsi al pericolo.





Il percorso si avvale della collaborazione di Maestri di Aikido qualificati, tra cui il **Maestro Renzo Ragona**, e di professionisti dell’ambito psicologico e pedagogico. La sinergia tra queste competenze consente di affrontare il tema della sicurezza da una prospettiva multidisciplinare, nella quale la preparazione pratica si accompagna alla consapevolezza psicologica e all’educazione alla prevenzione.

Elemento centrale dell’iniziativa è la convinzione che la prevenzione debba precedere l’emergenza. Imparare a riconoscere i segnali di pericolo, valutare il contesto e adottare comportamenti adeguati rappresenta un passaggio importante per accrescere la capacità di tutela personale.

La difesa inizia dalla mente: alla consapevolezza del proprio valore, dalla conoscenza delle proprie risorse e dalla possibilità di acquisire strumenti utili per affrontare le situazioni potenzialmente pericolose.





Presentazione dei corsi a Massannunziata

Lunedì 9 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la Delegazione Comunale di Massannunziata, si terrà la presentazione dei corsi DONNEVIETATOMORIRE.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere le finalità del progetto, approfondire i contenuti del percorso formativo e ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione.

L’invito è rivolto all’intera cittadinanza, alle donne interessate e alle famiglie, con l’obiettivo di favorire una partecipazione ampia e condivisa su un tema di rilevanza sociale.

L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta a tutti. Le famiglie sono particolarmente benvenute.





La prevenzione, infatti, non riguarda soltanto la singola persona, ma coinvolge l’intera comunità e richiede un impegno condiviso sul piano educativo, culturale e sociale.





Il sostegno delle istituzioni

I promotori del progetto esprimono un sentito ringraziamento al **Comune di Mascalucia, al Sindaco Vincenzo Magra e all’intera Amministrazione comunale**, per aver creduto nell’iniziativa e averne riconosciuto il valore sociale.

L’attenzione delle istituzioni verso progetti dedicati alla prevenzione e alla sicurezza delle donne rappresenta un contributo significativo alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla tutela della persona.

La collaborazione tra realtà associative, professionisti e istituzioni può favorire occasioni concrete di informazione e formazione, rafforzando la sensibilizzazione sul tema della prevenzione della violenza.





Informazioni e adesioni

Le persone interessate a conoscere il progetto e a ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione ai corsi possono contattare gli organizzatori tramite WhatsApp al numero: 351 680 8721

La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione del 9 novembre per conoscere da vicino il percorso e approfondire l’importanza della prevenzione come strumento di consapevolezza e tutela personale.





DONNEVIETATOMORIRE

Ideato e progettato da Valentina Capizzi, membro dell’Associazione Centro Azione Donna.

Prevenzione, consapevolezza, autodifesa.

La prevenzione è un impegno condiviso. La sicurezza è un valore da promuovere ogni giorno.

Luogo: Delegazione Comunale Massannunziata , MASCALUCIA, CATANIA, SICILIA

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